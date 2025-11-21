Confesión del Financista: El Papel de Néstor Kirchner en el Lavado de Dinero

Durante el juicio que investiga el caso de los "Cuadernos de las Coimas", Ernesto Clarens ha ofrecido una mirada reveladora al oscuro mundo de sobornos y corrupción del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Su testimonio, leído en la tercera audiencia, incluye detalles cruciales sobre el manejo de dinero ilícito y las órdenes directas de la ex presidenta.

Un Confidente Clave en el Escándalo de Corrupción

Ernesto Clarens, un financista vinculado a Lázaro Báez, describió cómo cambiaba pesos por dólares, una operación que se volvió habitual en el entramado de corrupción del antiguo gobierno. En sus declaraciones, Clarens mencionó un listado de «favoritos» de Cristina Kirchner y cómo ella daba instrucciones directas sobre el manejo del dinero.

El Origen del Escándalo: Los Cuadernos de Centeno

El caso se centra en cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, que detallan un plan sistemático de recaudación de coimas. La investigación del Ministerio Público Fiscal determinó que varios funcionarios, incluidos Kirchner, De Vido y López, formaban parte de una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015, buscando enriquecer sus arcas mediante prácticas ilegales.

Las Prácticas de Corrupción: Cómo Funcionaba el Sistema

Clarens explicó que entre 2005 y 2010, recibió instrucciones para facilitar el ingreso de dinero de empresas de construcción a cambio de contratos estatales. La dinámica incluía reuniones en la Cámara Argentina de Empresas Viales, donde los ejecutivos presentaban propuestas financieras y ofrecían sobornos bajo un sistema estructurado de porcentajes.

Detalles sobre las Operaciones de Pago

El financista relató que las empresas frecuentemente pagaban en dólares, aunque en ocasiones se hacían entregas en pesos. Estos montos estaban directamente relacionados con las adjudicaciones de obras de infraestructura, muchas de las cuales estaban sobrevaloradas para incluir los sobornos.

Cristina Kirchner en el Centro del Escándalo

Las evidencias apuntan que Cristina Kirchner tenía conocimiento absoluto de lo que acontecía. Clarens reveló que en ocasiones la ex presidenta pedía directamente que se adjudicaran contratos a determinadas empresas, como ocurrió con la construcción de la Ruta 40, vinculada a Cristóbal López.

El Dinero y Sus Destinos: De Bóvedas a Campañas Políticas

Otro aspecto impactante de su testimonio fue la referencia a una bóveda en la casa de El Calafate, donde presuntamente se almacenaba efectivo recaudado. Además, mencionó que parte de este dinero se utilizó para financiar campañas políticas del kirchnerismo entre 2012 y 2013, y que continuó fluyendo hasta el final de la presidencia de Cristina Kirchner.

El Escalofriante Mecanismo de Recaudación

Según Clarens, el sistema era tan metódico que las empresas debían presentar montos que variaban, pero generalmente alrededor del 10% de sus ingresos, convirtiéndose en rehén de un sistema corrupto. En total, estimó que el monto recaudado durante estos años podría rondar los 30 millones de dólares, una cifra que revela la magnitud de la corrupción en la administración pública.