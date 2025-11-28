Confianza Empresarial: Descenso de 91 Puntos en el Tercer Trimestre de 2025

Un nuevo informe revela que la confianza empresarial en Argentina ha caído drásticamente, reflejando un panorama incierto para la economía del país.

El Índice de Confianza Empresaria en Argentina ha descendido a 91 puntos en el tercer trimestre de 2025, lo que representa una disminución de 13 unidades en comparación con el período anterior. Este dato proviene del último relevamiento realizado por Vistage entre 393 CEOs y líderes empresariales.

El informe, que se elabora trimestralmente desde 2006, proporciona una visión detallada de cómo los principales ejecutivos perciben la economía actual, sus expectativas futuras y las proyecciones de inversión y empleo para los meses venideros.

Daniel Rosato: “Sin industrias, difícilmente se logre generar trabajo y mejorar el consumo”

Análisis del Climático Empresarial

El 50% de los empresarios encuestados manifiestan que la economía ha empeorado en relación al mismo período de 2024, mientras que solo el 25% considera que ha mejorado y otro 25% siente que ha permanecido igual.

De cara al futuro inmediato, el 45% de los participantes confía en que la economía mejorará en los próximos 12 meses, frente a un 22% que prevé un deterioro y un 33% que espera estabilidad.

En lo que respecta a sus propios negocios, el 51% de los ejecutivos cree que el volumen de unidades vendidas aumentará en el próximo año, en contraste con el 34% que estima que se mantendrá igual y el 15% que anticipa una disminución.

La actividad industrial cayó un 5,3% en octubre

Expectativas de Inversión y Desafíos Económicos

En lo relacionado a la inversión en activos fijos, el 54% de los ejecutivos pronostica que permanecerá estable en los próximos 12 meses, mientras que un 29% prevé un incremento y un 18% anticipa una caída. En cuanto al empleo, el 52% de los empresarios sostiene que la cantidad de empleados se mantendrá, un 30% prevé aumento y un 18% considera que se reducirá.

En el ámbito macroeconómico, los encuestados estiman una inflación del 41% para 2025 y un tipo de cambio oficial que se aproximará a los 1.620 pesos por dólar a finales del año.

Además, el 37% de los empresarios identifica la incertidumbre económica como el principal obstáculo en sus operaciones, seguido por “temas financieros” (21%), “mayores costos” (18%), “crecimiento” (10%), “cuestiones personales” (9%) y “otros” (5%).

Finalmente, el porcentaje de empresarios que considera que la economía argentina ha mejorado en el último año ha disminuido en 13 puntos porcentuales en comparación con el trimestre pasado, consolidando una atmósfera de cautela y ajustes en las perspectivas empresariales.