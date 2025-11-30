Confirmadas las Fechas de Pago de SNAP en California para Diciembre 2025

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en California están a la espera de recibir sus cupones de alimentos en diciembre de 2025. Descubrí cómo y cuándo se realizará este importante proceso.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ayuda a millones de personas en Estados Unidos. Los beneficiarios en California recibirán sus cupones de alimentos durante los primeros días de diciembre de 2025, según un calendario escalonado establecido por el último dígito de su número de caso.

Calendario de Pagos de SNAP en California

Cada estado es responsable de gestionar la distribución de recursos para los cupones de alimentos. En California, el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) establece que los pagos se realizarán durante los primeros 10 días de cada mes.

Las fechas y el orden de pago de SNAP en California, según el calendario de la USDA (Pexels/Anna Shvets)

Cómo se Organizan los Pagos

La distribución de pagos del programa SNAP depende del último dígito del número de caso de cada beneficiario. En diciembre de 2025, los pagos se llevarán a cabo de la siguiente manera:

En California, el programa es conocido como CalFresh, y las asignaciones se depositan en una tarjeta de transferencia electrónica (EBT) que puede utilizarse en tiendas autorizadas.

SNAP se utiliza principalmente para adquirir alimentos frescos y saludables, aunque también puede ser aceptado en algunos restaurantes en ciertas condiciones (Pexels/WRITE ONDANDELIONS)

Lugares Aceptados para el Uso de Cupones

Los cupones de alimentos son válidos en varios puntos de venta en California, incluyendo cadenas de supermercados y mercados locales. Aunque algunos restaurantes y establecimientos de comida rápida aceptan pagos con SNAP, esta opción está limitada a ciertos condados y solo para beneficiarios que cumplen con requisitos específicos, como ser adultos mayores, personas con discapacidades o individuos en situación de calle.

Compras Permitidas con CalFresh

Generalmente, se espera que los fondos de SNAP sean usados para comprar productos frescos y saludables que los beneficiarios pueden preparar en casa. Los artículos preferidos incluyen frutas, verduras y otros alimentos nutritivos.

Asiganción Máxima de Beneficios en 2023

Desde el 1 de octubre, los hogares en California pueden acceder a un monto máximo de beneficios. Para las familias que superen ocho miembros, se agregan US$220 adicionales por cada integrante extra. Sin embargo, estos valores pueden disminuir según el ingreso neto del hogar.

Solo aquellos hogares sin ingresos netos tras deducciones recibirán la asignación máxima. Por ejemplo, un hogar de dos personas con un ingreso neto de US$100 y una asignación máxima de US$536, recibirá US$506 al mes.