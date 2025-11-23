Confirmado: IPC de noviembre alcanza su piso

La inflación de noviembre podría repuntar moderadamente tras el 2,3% registrado en octubre, impulsada por incrementos en sectores clave como servicios y alimentos.

Después de un octubre incierto, con elecciones y fluctuaciones en el mercado cambiario, se espera que la inflación de noviembre muestre un ligero aumento. Esta tendencia se debe a ajustes en tarifas y precios de productos esenciales que presionan el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Factores que Impulsan el Aumento de Precios

La consultora EcoGo proyecta que la inflación de noviembre alcanzará un 2,5% mensual, impulsada principalmente por aumentos en servicios regulados, como el gas y la electricidad, que superarán el 3%. Además, se prevé un incremento del 9,7% en el costo del boleto de colectivo nacional.

EcoGo ha detallado que, junto a los aumentos en servicios, también se han registrado cambios en precios de alimentos. En su último análisis, se observó un incremento del 0,9% en los precios de alimentos en el hogar, aunque esto representa una leve desaceleración comparativa.

Previsión de Inflación en Categorías Clave

Se espera que la categoría de alimentos alcance un 3,2% en noviembre. Si se consideran también los costos de alimentos consumidos fuera del hogar, la proyección general asciende a aproximadamente 2,9% mensual.

El economista Sebastián Menescaldi ha indicado que, aunque los precios mayoristas aumentaron, su traslado al consumidor había expirado debido a la débil demanda. Sin embargo, sugiere que una mejora en el consumo podría motivar a las empresas a ajustar precios pendientes.

Perspectivas de Consultoras Económicas

Alejandro Giacoia de Econviews estima que el IPC podría situarse en torno al 2% en noviembre. Indica que los recientes informes sobre alimentos indican un incremento promedio del 2,8% en las últimas semanas, lo que contribuye a la presión sobre precios.

Desde PxQ, Pedro Martínez Gerber ha reportado que la segunda semana de noviembre mostró un aumento del 0,6% en el índice de precios, destacando subidas en alimentos y transporte.

Análisis de Otros Económicos

Analytica, por su parte, proyecta que el IPC alcanzará 2,4% en noviembre, impulsado por un aumento del 2,8% en alimentos y bebidas, en particular por los costos elevados de frutas y verduras.

Camilo Tiscornia de C&T Asesores Económicos ha observado que los precios en noviembre están aumentando más rápido que en octubre, a pesar de los descuentos iniciales por el CyberMonday. Esto sugiere una aceleración en el proceso inflacionario que podría marcar el rumbo de la economía en los próximos meses.