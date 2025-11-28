Confirman que el cuerpo hallado en La Serena pertenece al adolescente argentino desaparecido

Diez días después de su desaparición en las aguas de La Serena, las autoridades chilenas han recuperado el cuerpo de Alejandro Cabrera Iturriaga, un adolescente sanjuanino que desapareció mientras disfrutaba de un día en la playa.

El trágico hallazgo se realizó a las 9:30 de la mañana del viernes, cuando una lancha de fiscalización pesquera patrullaba la zona conocida como playa 4 Esquinas, donde Alejandro fue visto por última vez junto a sus primos. La búsqueda había sido intensa y desesperada desde su desaparición.

Búsqueda y Recuperación del Cuerpo

A pesar de que la búsqueda oficial fue suspendida el 24 de noviembre, la Gobernación Marítima de Coquimbo mantuvo las operaciones de patrullaje. Las unidades navales y terrestres recibieron instrucciones de continuar buscando en sus recorridos, lo que finalmente llevó al trágico descubrimiento del joven.

Confirmación de Identidad

Poco después del hallazgo, las autoridades de la Policía Científica y el Ministerio Público confirmaron la identidad del cuerpo recuperado como el de Alejandro. Esta noticia ha dejado a su familia y a toda la comunidad profundamente consternados.

Un Día de Verano que Termina en Tragedia

Alejandro, quien disfrutaba de un día de verano junto a sus primos, desapareció repentinamente en el agua. Su pérdida ha generado una gran ola de apoyo y condolencias en las redes sociales, recordando momentos felices compartidos en familia.

Reacciones y Apoyo a la Familia

La noticia ha impactado no solo a sus familiares, sino a la comunidad sanjuanina en su conjunto. Se han expresado mensajes de cariño y solidaridad, destacando el carácter alegre y vital de Alejandro, quien deja un vacío inmenso en quienes lo conocían.

El Rol de la Autoridad Marítima

La continuidad de la búsqueda fue posible gracias a las órdenes de la Autoridad Marítima, que reconoció la importancia de no cesar los esfuerzos hasta tener respuestas. Esta acción tuvo un desenlace doloroso, pero también revela el compromiso de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas.