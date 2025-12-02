Conflicto en el Peronismo: Acorralando a Máximo, el Primer Paso para la Salida de Cristina

Un nuevo capítulo en la historia del peronismo se abre tras la sorpresiva derrota en las elecciones de octubre. La interna se agita y los líderes comienzan a señalar culpables.

La Rebeldía de los Líderes Peronistas

La reciente caída electoral a nivel nacional, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, ha desatado un evidente estado de rebelión en el peronismo. Aunque muchos se resisten a responsabilizar directamente a Cristina Kirchner por los resultados, la figura de su hijo Máximo ha sido elegida como blanco de críticas por sus detractores. Este fenómeno podría ser el primer paso hacia una confrontación abierta con la jefa del movimiento.

La Posición de Máximo Kirchner en el PJ Bonaerense

Máximo Kirchner ocupa actualmente la presidencia del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires, un cargo que enfrenta un desafío creciente. El grupo liderado por el gobernador Axel Kicillof, junto a intendentes del Conurbano y la CGT, pareciera estar formando una coalición para desbancarlo. La elección que decidirá su futuro al frente del partido se lleva a cabo el 18 de diciembre, con las urnas programadas para marzo próximo.

¿Cambio de Liderazgo?

Si Máximo es destituido, se habla de Kicillof como un posible sucesor, lo que representaría un serio golpe a la autoridad de Cristina Kirchner. Este giro en la política podría anticipar un giro aún más radical, en el que un candidato opositor a Kirchner sea seleccionado entre los peronistas. Se prevé que, en una eventual interna, se enfrenten un representante de CFK y una fórmula que incluya gobernadores, quizás encabezada por Kicillof.

El Futuro del Peronismo en Juego

Las especulaciones sobre el futuro liderazgo del peronismo llevan a plantear una pregunta crucial: ¿se atreverán Máximo o algún otro dentro del partido a desafiar abiertamente a Cristina Kirchner? La pregunta de fondo podría ser: ¿qué los detendría? La actual situación podría obligar a negociar con la nueva dirección del peronismo, buscando mantener cierta influencia en el escenario político.

Expectativas en Torno a la Presidencia del PJ

En este contexto, la principal preocupación reside en la continuidad o no de Máximo como presidente del partido. Este aspecto es vital para determinar el rumbo que tomará el peronismo en los próximos meses y la resistencia que presentará frente a los nuevos desafíos que se avecinan.