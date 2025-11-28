Conflicto en el Senado: La nueva jefa de LLA intenta hablar, pero la vicepresidenta se lo impide

Tensión en el Senado: Bullrich y Villarruel en el Centro de la Controversia

La reciente jura de 23 nuevos senadores nacionales se convirtió en el escenario de un nuevo episodio de la compleja relación entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Este intercambio, marcado por debates y desacuerdos, refleja la actual dinámica política en el país.

La jornada comenzó con el malestar de Bullrich, quien criticó las dificultades que enfrentaron los funcionarios del Gobierno para acceder a los palcos, así como las diferencias en la cantidad de invitaciones entregadas a familiares de los senadores. En medio de la sesión, Bullrich intentó hacer uso de la palabra, pero Villarruel le negó la solicitud, apoyada por los reclamos del bloque peronista.

El Clímax del Debate

Durante el cierre de la sesión, tras la jura de los nuevos legisladores, Bullrich levantó la mano para pedir la palabra. Sin embargo, el bloque del peronismo, liderado por José Mayans, interrumpió su intento. Villarruel rápidamente aclaró que, en una reunión previa de labor parlamentaria, se había acordado que no se permitirían intervenciones durante la sesión.

El Acuerdo Ignorado

“Habíamos acordado no hacer discursos hoy”, declaró Villarruel tras el reproche de Bullrich, quien fue incapaz de hacer escuchar su voz. La titular del Senado enfatizó la importancia de respetar el acuerdo alcanzado por todos los bloques presentes.

Las Demandas de Bullrich

Fuera del recinto, Bullrich explicó su intención al solicitar la palabra. “Queríamos discutir la entrada de miembros del Ejecutivo, pues es razonable que, al igual que los gobernadores, estén presentes aquí”, afirmó, refiriéndose a la notable ausencia de ciertos funcionarios.

Igualdad en el Congreso

La exministra se mostró crítica respecto a la distribución de invitaciones, señalando que todos deberían recibir un trato equitativo. “Si todos tenemos tres invitaciones, entonces es fundamental que se respeten esas normas”, expresó Bullrich, manifestando su disconformidad ante lo sucedido.

Relaciones en el Horizonte

Al ser interrogada sobre su comunicación con Villarruel, Bullrich confirmó que mantienen un diálogo diario, aunque se mostró evasiva ante la pregunta sobre la mejora de su relación. A pesar de los intentos por construir una agenda común —que incluyó un encuentro reciente—, las tensiones persisten.

