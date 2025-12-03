Conflicto en Protesta del INTI: Enfrentamientos entre la Policía y Trabajadores Estatales en Av. General Paz

Protesta en el INTI: Trabajadores Reclaman por la Disolución del Servicio de Calibración

Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se movilizaron hoy en la Avenida General Paz, cerca de Constituyentes, generando tensiones con las fuerzas de seguridad.

La manifestación, marcada por la quema de neumáticos en uno de los carriles principales, buscó protestar contra la reciente disposición del Gobierno de disolver el Servicio Argentino de Calibración y Medición del INTI.

Incidentes Con la Policía

Durante la protesta, los manifestantes arrojaron cubiertas a los policías, quienes respondieron dispersando a la multitud hacia la colectora. La intervención de la Policía de la Ciudad fue decisiva para restablecer el tránsito en la General Paz.

Motivo de la Protesta

El descontento surgió tras la publicación en el Boletín Oficial que confirma la disolución del mencionado servicio, que ahora será gestionado por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y laboratorios privados. Esta medida es parte de lo que el Gobierno califica como una “modernización administrativa” del instituto.

Defensa de los Derechos Laborales

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afirmó que “los estatales defenderemos con todas nuestras fuerzas nuestros derechos”, en alusión a una serie de reformas laborales que se prevén. También criticó lo que denominó la “motosierra” del gobierno, refiriéndose a la propuesta de reducir en un 10% la planta de empleados estatales.

Preocupación por Desvinculaciones Laborales