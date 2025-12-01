Conflicto entre gobernadores por las bancas en Diputados: La UCR busca reagruparse

El próximo miércoles, los diputados electos tomarán posesión en un clima de expectación y negociaciones intensas. Gobernadores buscan posicionar una tercera fuerza que equilibre el poder entre La Libertad Avanza y el peronismo clásico.

Un Bloque en Formación: La Visión de Gustavo Sáenz

El salteño Gustavo Sáenz lidera un movimiento para establecer un bloque que reunirá a diputados de varios puntos del país, incluyendo a Osvaldo Jaldo de Tucumán, Rolando Figueroa de Neuquén, Hugo Passalacqua de Misiones y Raúl Jalil de Catamarca. Este grupo busca consolidarse como una opción viable en la arena política actual.

Alianzas en Marcha: Provincias Unidas

El nuevo bloque Provincias Unidas apura las negociaciones para confirmar una alianza entre gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio «Nacho» Torres (Chubut), y otros. Este grupo busca afirmar su presencia en el Congreso y participar activamente en la toma de decisiones.

Desafíos para la Unión Cívica Radical

La Unión Cívica Radical se enfrenta a un desafío crucial: reconstruirse dentro del Congreso. La mendocina Pamela Verasay, respaldada por el gobernador Alfredo Cornejo, intenta unir a su equipo en un mensaje de cohesión, pero el camino parece estar lleno de obstáculos.

La Importancia de los Acuerdos Inmediatos

Los próximos días serán cruciales mientras distintos sectores luchan por establecer alianzas. Las negociaciones son esenciales para definir futuras distribuciones de poder en comisiones clave y en el Consejo de la Magistratura.

La Influencia de los Gobernadores en la Nueva Configuración

Si el bloque de Sáenz logra unirse, podría alcanzar hasta 15 bancas. Sin embargo, la incertidumbre ronda sobre la disposición de algunos diputados, como Passalacqua, quien se ha mostrado reacio a alinearse abiertamente. A su vez, Figueroa sugiere que su diputada, Karina Maureira, podría ser clave para negociar con la Casa Rosada.

Posibilidades de Ampliación del Bloque

Con el respaldo de otros sectores, este nuevo interbloque podría contar con 22 diputados, lo que les permitiría un papel protagónico en comisiones y decisiones fundamentales, como el Presupuesto.

Desarrollo de Provincias Unidas y sus Aspiraciones

El bloque Provincias Unidas quiere presentarse oficialmente con 17 diputados. En su debut electoral, obtuvieron 8 bancas, incluyendo representantes de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Corrientes.

El Futuro del Radicalismo

La Unión Cívica Radical, que alguna vez contó con más de 40 legisladores, enfrenta ahora un futuro incierto, con proyecciones de caer a solo 7 diputados. La necesidad de una unidad auténtica y abierta se hace evidente en las conversaciones internas.

Un Llamado a la Unidad

Verasay ha instado a sus pares a trabajar juntos sin condiciones estrictas, señalando la importancia de la cohesión en este momento crítico para el partido y para el país.

Con la llegada del nuevo Congreso, el escenario político argentino está más dinámico que nunca, con múltiples actores moviéndose para encontrar su lugar en un contexto de cambios y redefiniciones. Cada decisión tomada en estos días tendrá un impacto significativo en el rumbo futuro del país.