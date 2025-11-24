Conflicto entre Lemoine y Pagano: Impugnación a Diputada de Milei Desata Tensos Intercambios

Las líderes del partido Libertad Avanza, Lilia Lemoine y Marcela Pagano, han vuelto a intercambiar críticas, esta vez a raíz de la impugnación de la senadora electa, Lorena Villaverde, quien enfrenta acusaciones del PJ en Río Negro por supuestos vínculos con el narcotráfico. Aquí te contamos todos los detalles sobre este tenso episodio político.

El enfrentamiento entre Lemoine y Pagano se intensificó al abordar la controversia en torno a Villaverde. La senadora electa ha sido objeto de duras críticas por parte del Partido Justicialista, que la acusa de carecer de “idoneidad moral” para ocupar un cargo público, en medio de insinuaciones sobre su relación con el narcotráfico.

Las acusaciones que sacuden a La Libertad Avanza

La disputa surge en un contexto donde la presión política es palpable. La impugnación de Villaverde ha desatado una ola de reacciones dentro y fuera de su partido. Lemoine, defensora acérrima de la senadora, afirmó que estas acusaciones son parte de una estrategia para desacreditar a las figuras emergentes de la libertad y la autogestión.

Reacciones de Marcela Pagano

Por su parte, Pagano se mostró más cautelosa y sugirió que la situación debe ser analizada con seriedad. Reconoció que, si bien la defensa de Villaverde es importante, es fundamental mantener la transparencia y la confianza en los líderes del movimiento. “No podemos cerrar los ojos ante las acusaciones; eso sería un grave error”, expresó la dirigente.

Un ambiente político tenso

Este cruce de declaraciones pone de relieve la tensión dentro de La Libertad Avanza y refleja un momento crítico en la política argentina, marcado por acusaciones y defensas apasionadas. A medida que se desarrollan los acontecimientos, muchos observan cómo esta controversia impactará en el futuro del partido y su imagen ante el electorado.

El contexto del gobierno de Javier Milei

El incidente ocurre en un momento donde el gobierno de Javier Milei se enfrenta a grandes expectativas y presiones. Las medidas adoptadas por la administración actual son objeto de escrutinio, y cada controversia como la de Villaverde puede influir en la percepción pública del gobierno.