Conflicto entre periodistas: La disputa entre Joni Viale y Viviana Canosa

La disputa entre Jonatan Viale y Viviana Canosa ha pasado de ser un simple rumor a un enfrentamiento abierto, evidenciando cómo las diferencias de opinión han fracturado incluso la relación entre colegas en los medios.

El 13 de noviembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la relación entre ambos periodistas. Durante su programa en Carnaval Stream, Canosa cuestionó fuertemente los comentarios de Viale sobre el Juicio a las Juntas. Viale había hecho una controversia comparación entre este histórico juicio y la causa de los Cuadernos, afirmando: «El Juicio a las Juntas duró siete meses y medio… esto lo quieren llevar al 2030». Esta declaración encendió la chispa del conflicto.

Contexto del Conflicto

La comparación de Viale no solo generó un revuelo entre los televidentes, sino que también atrajo la atención de críticos de ambos lados de la grieta política. La forma en que cada periodista se posiciona ante temas sensibles refleja una división que va más allá de las audiencias, impactando el propio tejido de la prensa argentina.

Reacciones en el Medio

El enfrentamiento ha sido objeto de discusión en varias plataformas, donde fans y detractores de ambos periodistas han manifestado su apoyo. Los seguidores de Canosa han defendido su postura, mientras que los de Viale han argumentado en favor de su derecho a cuestionar la narrativa histórica. Este choque ha puesto de manifiesto la polarización que reina dentro de la sociedad argentina y cómo afecta la producción de contenido en los medios.

Las Implicancias de la Controversia

Más allá del intercambio de palabras, este conflicto resalta el papel de los medios en la formación de opinión pública. Ambos periodistas son figuras influyentes que moldean discursos y percepciones, y su enfrentamiento obliga a reflexionar sobre cómo se abordan los temas delicados en el periodismo actual.

El Debate Continúa

Con cada nuevo capítulo de esta disputa, la audiencia permanece atenta, lo que garantiza que el debate seguirá vivo. La tensión entre Viale y Canosa no solo es un simple conflicto personal, sino un espejo de la complejidad política y social que enfrenta Argentina hoy en día.