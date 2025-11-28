Conflicto entre Villarruel y Karina Milei durante la jura de nuevos senadores

Durante la jura de los nuevos senadores, la tensión entre Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y la vicepresidenta Victoria Villarruel llegó a un nuevo nivel. Lo que se suponía sería un acto formal se convirtió en una disputa inesperada.

La hermana del presidente Javier Milei denunció que Victoria Villarruel intentó bloquear su acceso al recinto, pero lo cierto es que Karina no contaba con un espacio asignado para la ceremonia.

Un palco en la mira: la solicitud no formalizada

Según fuentes, Karina Milei pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, gestionar un lugar para el Gobierno en el Senado. Sin embargo, Villarruel le respondió que debía presentar la petición de manera formal.

El cruce de solicitudes

Durante una reunión previa, Villarruel le indicó que, para proceder, el pedido debía ser realizado oficialmente. A última hora del jueves, desde la Presidencia enviaron la solicitud, pero el problema estaba en que las invitaciones ya estaban repartidas.

Esperando en los pasillos

Al llegar al Senado, Karina Milei se vio en la incómoda situación de no tener un lugar asignado. Junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario Eduardo «Lule» Menem, tuvo que esperar de pie en uno de los pasillos mientras se resolvía la situación.

Desalojo y tension en el ambiente

De hecho, hubo que desalojar a los invitados de Alejandro Fitzgerald, quien asumió como nuevo secretario administrativo, para hacer espacio a los representantes de la Presidencia. Aunque desde la presidencia del Senado minimizaban el incidente, el acto de Villarruel dejó un fuerte rastro de rencor.

La escena tragicómica

La imagen de Karina y su comitiva esperando en un pasillo para ser ubicados resulta casi cómica, reflejando las tensiones persistentes dentro de la estructura política. Además, se encontraron con el impedimento de cruzar a la Cámara de Diputados, cuyos accesos permanecieron cerrados hasta que culminó la sesión.