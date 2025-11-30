Conflictos en el Centro: Acoso a Kicillof en la Provincia

El escenario político en Argentina está en ebullición a tan solo días de la sesión preparatoria en Diputados. El foco no solo está en determinar quién ocupará la mayoría y la minoría, sino en la posibilidad de establecer un bloque amplio en el denominado "centrão".

Buscando la Unidad en el Centro Político

Los días previos a la sesión del miércoles son cruciales para los dirigentes del radicalismo, Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, quienes están trabajando intensamente para crear un espacio político que media entre el peronismo y la oposición.

Recreando Alianzas de Antaño

Este esfuerzo busca revivir el entendimiento que existió durante el anterior gobierno peronista, el cual logró unir a PRO, UCR y Coalición Cívica en una estrategia de interbloque formada por 100 diputados. La meta actual es volver a alcanzar esa cohesión para enfrentar los desafíos políticos que se avecinan.

El Poder del Interbloque y su Importancia Jurídica

A pesar de que no existen interbloques formales en Diputados, estos acuerdos políticos son reconocidos a nivel jurisprudencial. Provincias Unidas, UCR, Encuentro y la Coalición Cívica negocian para controlar alrededor de 26 diputados nacionales y consolidar su influencia política.

La Clave: Una Reunión Decisiva

El miércoles se conocerá el resultado de una reunión crucial entre Miguel Pichetto y el gobernador de Santa Fe, Maxi Pullaro. Este bloque junta voces de provincias donde gobernadores buscan la reelección, lo que añade una dimensión estratégica al nuevo centro político.

El Rol del Gobierno

El gobierno prefiere que este nuevo bloque se mantenga fragmentado. Pichetto ha dejado en claro que no aceptará un acuerdo que no contemple una agenda nacional, imposibilitando proyectos provinciales sin una visión más amplia.

Un Clima de Desconfianza

Las divergencias internas sobre quién debe liderar el bloque complican el panorama. Pullaro propone a Gisela Scaglia como coordinadora, lo que ha generado inquietudes entre los radicales y otros aliados sobre su liderazgo.

El Desafío de la Mayoría Propia

La ilusión de una mayoría absoluta es un mito que persiste entre los políticos argentinos. Axel Kicillof ha gobernado con mayorías relativas en Buenos Aires y sus desafíos internos son un claro ejemplo de que la cohesión es crítica en una política fragmentada.

Agonía de la Gestión por Dentro

Kicillof enfrenta un constante acoso financiero por parte de sus aliados, quienes cuestionan su autoridad al punto de amenazar con complicaciones en el pago de sueldos. La falta de negociación ha llevado a tensiones que podrían resultar en una crisis política.

Últimas Sesiones y La Hora de los Brindis

A medida que se acerca la última sesión del año, la tensión aumenta. El cruce de reproches culmina en celebraciones para algunos, mientras otros aguardan el aniversario que les permitirá evitar juicios por enriquecimiento ilícito.

Un Legado de Impunidad

Con la aprobación de reformas que limitan el tiempo para enjuiciar a exfuncionarios, el clima se torna festivo para aquellos que han estado en el poder. La política argentina muestra su cara más opaca mientras se aproxima un nuevo ciclo electoral.

Camino Hacia el Futuro

El cierre de esta legislatura no solo se observa en el congreso, sino también en las posibilidades de renovar liderazgos. Las alianzas formadas o destruidas en los próximos días marcarán el rumbo futuro de la política argentina.