Congresistas exigen aclaraciones a secretario de Defensa de EE.UU. sobre acusaciones de orden de matar a supervivientes en el Caribe

Las tensiones aumentan tras un polémico informe sobre operaciones militares estadounidenses en el Caribe, que involucra directrices ordenadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Revelaciones que sacuden el panorama militar

Recientes informes han puesto en jaque las operaciones militares de EE. UU. en el Caribe. Tras un ataque a una lancha sospechosa de narcotráfico en septiembre, se alega que Hegseth ordenó eliminar a los supervivientes, generando una reacción inmediata en el Congreso.

Presión bipartidista para investigar los ataques

Las declaraciones sobre un segundo asalto han llevado a legisladores tanto republicanos como demócratas a exigir una revisión exhaustiva de las prácticas del Pentágono. «Esto podría configurarse como un crimen de guerra», advirtió el senador Tim Kaine en declaraciones a los medios.

Detalles del ataque y respuesta oficial

Según el Washington Post, el ataque inicial dejó dos sobrevivientes y, tras la orden de Hegseth, se ejecutó un segundo bombardeo. Este hecho ha intensificado los debates sobre la legalidad de tales acciones.

Creciente número de víctimas

Más de 80 personas han perdido la vida desde el inicio de estas operaciones, que se justifican como parte de una estrategia antinarcóticos en aguas cercanas a Venezuela y Colombia. Sin embargo, las reglas de enfrentamiento estipuladas en los Convenios de Ginebra prohíben atacarlos una vez heridos.

La defensa del gobierno estadounidense

Hegseth ha descalificado las acusaciones, calificándolas de «falsas» y defendiendo la legalidad de los ataques bajo el marco legal de EE. UU. Además, el presidente Trump expresó su apoyo incondicional al secretario de Defensa, alegando que «no se ordenó un segundo ataque».

Las señales de alerta

La publicación del informe ha llevado a un despliegue militar sin precedentes en la región, evocando tensiones con Venezuela, cuyo gobierno acusó a EE. UU. de avivar conflictos con el objetivo de derrocar al actual régimen.

Consecuencias en la región del Caribe

A medida que las operaciones continúan, van surgiendo inquietudes sobre el impacto en la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si las acciones de EE. UU. se alinean con las expectativas de la comunidad global.

Un futuro incierto

A medida que el Congreso se prepara para investigar a fondo, la política exterior de EE. UU. en el Caribe enfrenta un escrutinio intensificado. La respuesta del gobierno y las expectativas de la comunidad internacional jugarán un papel fundamental en la evolución de esta situación compleja.