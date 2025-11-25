Congressistas Demócratas Piden a Militares Ignorar ‘Órdenes Ilegales’ de Trump

Un reciente video protagonizado por seis legisladores demócratas ha encendido una polémica en Estados Unidos, al instar a las Fuerzas Armadas a desobedecer órdenes consideradas ilegales. Este mensaje ha llevado a acusaciones de sedición por parte del expresidente Donald Trump.

Una Revelación Controvertida

La semana pasada, la política estadounidense se polarizó tras la divulgación de un video donde los legisladores llamaron a los militares a rechazar cualquier orden que contravenga la ley. Este mensaje generó reacciones inmediatas, incluyendo la respuesta del expresidente Trump, quien los acusó de sedición en sus redes sociales.

Reacciones de la Administración Trump

En respuesta al video, el Pentágono declaró que está investigando «serias acusaciones de mala conducta» contra el senador Mark Kelly, quien aparece en la grabación. Kelly, junto a otros cinco legisladores, comparten antecedentes en fuerzas armadas o servicios de inteligencia, lo que añade peso a sus declaraciones.

Los Legisladores y su Mensaje

El video incluye intervenciones de la senadora Elissa Slotkin y los representantes Chris Deluzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Jason Crow. En él, afirman que «las amenazas no solo llegan desde el exterior, sino también desde el interior del país».

Mark Kelly, un exastronauta y capitán retirado de la Marina, enfatizó que «las leyes son claras: puedes rechazar órdenes ilegales». Mencionó que todos los miembros del servicio juraron proteger la Constitución.

El Pentágono Responde

El Departamento de Defensa, sin hacer mención directa al video, anunció que está revisando las acusaciones hacia Kelly. Aunque ya está fuera del servicio activo, aún puede ser llamado a rendir cuentas bajo el Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) si se determina que ha violado la ley militar.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó el video como «despreciable y erróneo», aludiendo a que este tipo de declaraciones socava la disciplina militar.

Un Clima Político en Tensión

El intercambio entre los legisladores y Trump ha ocurrido en un contexto de creciente tensión política en el país. Las encuestas indican un aumento considerable en la percepción de violencia política, y los legisladores involucrados han afirmado que no se dejarán intimidar por amenazas o llamados a la violencia.

Incluso algunos republicanos han expresado su disenso respecto al lenguaje utilizado por Trump, considerando que el mensaje de los demócratas es «peligroso», a pesar de no compartir el enfoque del expresidente.

Confrontación Sobre la Desobediencia Militar

Desde la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas de EE.UU. han reconocido el «deber de desobedecer» órdenes manifiestamente ilegales. Según el UCMJ, una orden que implique un delito o viole la Constitución puede ser rechazada, manteniendo así la lealtad a los principios fundamentales del servicio militar.