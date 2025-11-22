Conmoción en la provincia: Conoce a las cuatro víctimas del trágico choque

Tragedia en Catriel: Cuatro Muertos en Accidente en Ruta 22

Una familia de Catriel se ve sumida en el dolor tras un trágico accidente vial que costó la vida de cuatro de sus integrantes.

El fatídico choque ocurrió en la mañana del viernes en la ruta 22, cuando una camioneta embistió el automóvil en el que viajaban. Entre las víctimas se encontraba Liliana Cocuzza, una médica generalista muy apreciada en su localidad, junto a su hija Carina y dos de sus nietos, ambos menores de edad.

Una Profesional Comprometida con la Salud Pública

Liliana Cocuzza, de 60 años, contaba con una trayectoria notable en la salud pública de Catriel. Su labor fue reconocida por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien la recordó en redes sociales como «una gran profesional, muy querida por la comunidad y sus colegas».

Legado de Compasión y Servicio

Durante más de 35 años, Cocuzza trabajó en el Hospital General Cecilia Grierson, donde dirigió la asistencia ginecológica. Este junio, recibió una distinción en reconocimiento a su dedicación. También brindaba asistencia en centros de atención primaria, destacándose por su compromiso con la salud mental y el cuidado de personas mayores.

Tributo de la Comunidad

La tragedia generó una fuerte conmoción en Catriel. El Concejo Deliberante interrumpió sus actividades para rendir homenaje a Cocuzza con un minuto de silencio, y la municipalidad declaró tres días de duelo en su honor. La comunidad destacó su labor humanitaria y su defensa de los derechos de los pacientes, subrayando la huella imborrable que dejó en cada vida a la que tocó con su atención.

Los Detalles del Accidente

La familia se dirigía a Las Grutas para disfrutar de un día de playa. En el auto también viajaba Pastor Gutiérrez, pareja de Cocuzza, quien logró sobrevivir tras bajarse unos momentos antes del impacto, pero se encuentra en estado grave. El accidente tuvo lugar alrededor de las 7 en el kilómetro 1203 de la ruta 22. Según los informes preliminares, una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un joven de Allen, colisionó violentamente con la Ford EcoSport que transportaba a la familia, provocando un incendio en el vehículo menor.

Investigación en Curso