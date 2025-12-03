Conoce a Amadeo Derito, nuevo presidente de Angus, la principal raza ganadera del país

La comunidad ganadera celebra la llegada de Amadeo Derito como nuevo presidente de la Asociación Argentina de Angus, un cambio que marca un hito en la historia de la asociación y promete dinamizar el sector.

Amadeo Derito, reconocido criador de Angus y empresario de la industria, ha sido nombrado presidente de la Asociación Argentina de Angus, sucediendo a Alfonso Bustillo, quien completó dos mandatos, el límite establecido por el nuevo estatuto de la organización. En su primera intervención, Derito enfatizó que “Angus es una asociación de criadores, no un club de cabañeros”, con el objetivo de ampliar la base de socios e incluir a todos los actores de la producción ganadera.

Una Trayectoria Dedicada a la Ganadería

Originario de Lomas de Zamora, Derito se trasladó a La Pampa, donde su cabaña “La Ñata” ha sido un referente desde su incorporación a Angus en 1987. Además de su labor como criador, Derito es empresario de la industria de refrigeración, un legado familiar que le ha brindado una perspectiva única sobre la intersección entre la ganadería y la industria.

Amadeo Derito (izq) recibiendo el mando de manos de Alfonso Bustillo.

Sinergia entre Ganadería e Industria

Durante una reciente entrevista, Derito defendió la idea de que la ganadería es, de hecho, una forma de industria. “Si te paras en la puerta de un frigorífico a las 7 de la mañana, contarás cuánta gente entra a trabajar. Hay una enorme generación de empleo”, expresó. Resaltó también que la industria frigorífica supera en generación de empleo a la metalúrgica, enfatizando la habilidad manual del trabajo requerido en este sector.

Enfocando en la Ocupación Territorial

Derito sostiene que la ganadería tiene un impacto significativo en la economía rural. “Donde hay vacas, hay personas que cuidan de ellas”, mencionó, resaltando la importancia del trabajo que se genera en este ámbito, especialmente en regiones alejadas. “Las actividades primarias son las que mueven la economía de manera más distribuida”, agregó.

Una Nueva Era para la Asociación

La nueva Comisión Directiva, que acompaña a Derito, marca un antes y un después en la Asociación, ya que por primera vez no habrá expresidentes en el cuerpo directivo. Esta decisión busca simbolizar una evolución institucional, manteniendo la experiencia mediante la creación de una comisión consultiva especial. Además, se renovaron 13 de los 21 directores, incorporando jóvenes de diversas regiones productivas para reforzar la representación federal.





Los Nuevos Líderes de la Asociación

El nuevo equipo directivo incluye:

Presidente: Amadeo Derito

Vicepresidente: Fabián Otero

Vocales: Roque Cassini, Alejandro Spinella, Carlos Fernández, Federico Vizzolini, Patricia Iglesias, Luciano Correndo, Marcela Gutiérrez y Juan Martin Ojea

Suplentes: Ignacio Cabo, Gustavo Pouyanne, Gilda Torres

Regiones Titulares: Alejandro Guiroy (Centro), Juan Manuel Sosa (Patagonia), Leandro Barale (La Pampa), Martin Rapetti (Litoral)

Regionales Suplentes Alternativos: Matías Falco (Centro), Federico Gilardi (Patagonia), Ariel Raiteri (La Pampa), Maximiliano Castellaro (Litoral)

Revisores de Cuentas: John Scanlan, Gustavo Mato, Jorge Dangelo, Jorge Cabrales, Hugo Bousiguez