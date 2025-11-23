Conoce a Carlos Presti y Alejandra Monteoliva: los nuevos ministros de Javier Milei

El presidente Javier Milei anunció la elección de Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti como nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente. Estas designaciones marcan un cambio en la estructura del gobierno a solo semanas de asumir oficialmente.

El pasado sábado 22 de noviembre, el presidente Javier Milei hizo oficial la designación de Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti como ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente. Esta decisión implica la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes tomarán sus asientos en el Parlamento a partir del 10 de diciembre.

Bullrich será la nueva jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y agradeció su designación a Javier y Karina Milei.

En un comunicado, la Oficina del Presidente detalló que Monteoliva, quien ha sido Secretaria de Seguridad, asumirá el cargo en Seguridad Nacional, mientras que el teniente general Carlos Alberto Presti dejará su puesto actual como jefe del Estado Mayor General del Ejército para liderar el Ministerio de Defensa. Ambos cambios se presentan como una continuación de la dirección estratégica de estos ministerios desde el 10 de diciembre de 2023.

Comunicado oficial sobre las nuevas designaciones ministeriales

Conociendo a Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva ha ganado notoriedad en La Libertad Avanza como la mano derecha de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad, cargo que asumió en junio de 2024. Su trayectoria abarca casi 30 años en la gestión pública. Es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y posee una maestría en Planificación y Gestión del Desarrollo de la Universidad de los Andes en Colombia.

Monteoliva ha trabajado en toda Latinoamérica y el Caribe, destacándose en organizaciones como la CAF y el BID. A nivel local, fue funcionaria en el Ministerio de Seguridad de Córdoba y ocupó el cargo de directora Nacional de Operaciones de Seguridad durante el mandato de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Recientemente, ha sido asesora en Naciones Unidas para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD en Centroamérica.

Patricia Bullrich desea éxito a su sucesora

El Teniente General Carlos Presti

Nacido el 23 de junio de 1966, Carlos Presti se graduó del Colegio Militar de la Nación en 1987 como subteniente de Infantería. Continuó su formación en la Universidad del Salvador y se especializó en la Escuela Superior de Guerra “Teniente General Luis María Campos”.

Con casi cuatro décadas de servicio, Presti ha ocupado importantes posiciones, entre ellas comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar. También ha participado en misiones internacionales, como jefe del batallón argentino de paz en Haití. En 2023, fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército y ahora asume el desafío de liderar el Ministerio de Defensa, una institución que enfrenta serios retos en cuanto a estructura y bienestar de sus integrantes.