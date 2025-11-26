Consejos Esenciales Antes de Tomar un Préstamo Personal

Con el crédito en alza y un acceso más complicado al financiamiento, las familias argentinas deben evaluar cuidadosamente antes de comprometerse con un préstamo personal. Descubre si esta herramienta financiera es realmente conveniente.

El Alto Costo del Crédito en Argentina

En el contexto actual de altos costos del crédito, pedir un préstamo personal puede ser tanto una solución temporal como una trampa financiera. Especialistas advierten sobre la importancia de comprender lo que se paga realmente.

El Costo Financiero Total (CFT) es clave para conocer el verdadero impacto en el bolsillo. Comparar solo la tasa nominal anual (TNA) puede ser engañoso y no reflejar los costos reales que enfrentará el solicitante.

El Verdadero Costo del Préstamo

La contadora manda un mensaje claro: el CFT es fundamental para tomar decisiones informadas. Incluye intereses, comisiones y gastos adicionales que pueden variar significativamente entre distintas entidades. “No se debe basar solo en tasas superficiales”, explica la especialista en tributación, Sabrina Sena.

La contadora Adriana Czerwony también resalta que muchos caen en la trampa de fijarse únicamente en la cuota visible. “Es vital tener en cuenta todos los gastos que se suman”, subraya.

Cuándo es Conveniente Considerar un Préstamo

Aun tomando en cuenta los riesgos de sobreendeudamiento, hay situaciones donde un préstamo personal puede ser beneficioso. “Unificar deudas o pasar de financiamiento de tarjeta a un préstamo puede resultar en un CFT más manejable”, señala Sena.

Sin embargo, la asesora financiera Gabriela Michelet advierte sobre los créditos UVA, que pueden parecer atractivos, pero su riesgo a largo plazo podría ser significativo.

Evaluando la Capacidad de Pago

Las expertas coinciden en que solo se debe destinar entre el 25% y 30% de los ingresos mensuales a pagar deudas. Superar este límite puede aumentar el riesgo de incumplimiento. Czerwony enfatiza la necesidad de presupuestar y llevar un control de los gastos.

Aspectos a Considerar Antes de Firmar

Antes de aceptar un préstamo, es crucial comparar el CFT y la Tasa Efectiva Anual (TEA). La TNA por sí sola no es suficiente. Además, Czerwony alerta sobre la publicidad engañosa que puede ocultar los costos finales.

Los impuestos, como el IVA y otros, también impactan en la cuota mensual, convirtiéndose en un gasto que a menudo se pasa por alto.

La Importancia de la Información Financiera

Las especialistas enfatizan que conocer el sistema de amortización y las condiciones de mora es esencial para una experiencia de financiamiento saludable. La recomendación final es clara: informarse y comparar siempre antes de tomar una decisión.