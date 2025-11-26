Consumo Familiar Aumenta un 0,3% en Octubre, Según la CAC

Los hogares argentinos experimentaron un pequeño repunte en su consumo durante octubre, tras un mes de caída. Este dato refleja una leve pero esperanzadora recuperación en la economía local.

Según un reciente informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el consumo de bienes y servicios en los hogares creció un 0,3% en octubre. Este aumento es significativo, considerando que en septiembre se registró una disminución del 0,3%. En términos interanuales, el crecimiento fue del 1,9%, lo que sugiere un camino hacia la recuperación.

Indicador de Consumo: Un Auge Sostenido

La CAC destaca que “el Indicador de Consumo (IC) muestra un crecimiento interanual del 1,9%, consolidando tendencias positivas en comparación a los meses previos”. Esta noticia refuerza la idea de que el consumo masivo está en un proceso de recuperación moderada.

Consumo Masivo vs. Bienes Durables

El informe sugiere que el consumo masivo ha tenido algunos meses de recuperación, aunque el sector de bienes durables aún muestra un crecimiento moderado en su tendencia. Esto indica un cambio significativo en la composición del consumo, donde los bienes durables están ganando mayor protagonismo.

Confianza del Consumidor en Ascenso

La confianza del consumidor también se ha visto fortalecida, acercándose a los niveles más altos del año, lo que podría influir positivamente en las decisiones de compra de los hogares.

Análisis por Rubro: ¿Qué Sectores Crecen?

Indumentaria y Calzado

Este rubro mostró un notable crecimiento interanual del 5,2%. Esta cifra se debe a una base comparativa baja del año anterior, que había registrado un descenso significativo.

Transporte y Vehículos

El sector de transporte y vehículos también creció un 1,6%, impulsado por un aumento en el patentamiento de automóviles, que sigue en alza respecto al año pasado.

Recreación y Cultura

Con un sorprendente aumento del 10,3%, este sector muestra una recuperación evidente tras un año complicado en 2024.

Vivienda, Alquileres y Servicios Públicos

Por otro lado, el rubro de vivienda y servicios experimentó una caída del 0,5%, reflejando los desafíos actuales del mercado inmobiliario.

Otros Sectores

Finalmente, otros rubros en conjunto crecieron un 1,4% interanual y, al ser comparados con 2019, presentan un aumento promedio del 1,7%, lo que ilustra una tendencia de recuperación post-pandemia.