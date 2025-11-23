Contradicciones en el Poder de LLA: ¿Crisis o Oportunidad?

El ambiente político en Argentina vive días de intensas negociaciones, marcadas por un cambio en la estrategia del gobierno de Javier Milei, quien parece haber modificado su enfoque tras las elecciones del 26 de octubre.

Las conversaciones políticas han cobrado un ritmo acelerado, algo inusual en los primeros años del gobierno de La Libertad Avanza. Un representante provincial comentó esta semana: “La dinámica de ahora es diferente a lo que ocurría con Francos”. La figura en el centro de las tensiones es Javier Milei, quien, según relatos, solía no cumplir con lo acordado en las reuniones.

Un Cambio de Estrategia Tras el Éxito Electoral

El triunfo en las elecciones ha traído consigo no solo una reafirmación del poder de Milei, sino la comprensión de que un enfoque confrontativo, aunque efectivo para ganar votos, no es viable para gobernar. Este cambio se refuerza por el respaldo de Estados Unidos, que ha sido clave para generar estabilidad económica en un momento crítico para el país.

El Estrecho Vínculo entre Economía y Política

La presión de los gobernadores, quienes suelen pedir recursos a cambio de apoyo en reformas, ha puesto a prueba a Luis Caputo, el ministro de Economía. Un reciente desacuerdo surgió tras un artículo de The Wall Street Journal que contradijo la cifra anunciada de asistencia bancaria. Caputo se defendió enérgicamente, afirmando que nunca se discutió un rescate de 20 mil millones de dólares, dejando abiertas incógnitas sobre este movimiento estratégico.

Las Luchas Internas del Oficialismo

En medio de la reestructuración del gobierno, las divisiones dentro del oficialismo persisten. Karina Milei está en pleno ascenso, mientras Santiago Caputo enfrenta retrocesos. La hermana del presidente busca consolidar su partido a nivel nacional con la vista puesta en las elecciones del 2027, un movimiento exigente que podría cambiar el mapa político del país.

El Peronismo en Crisis

La situación actual del peronismo revela profundas heridas, donde figuras como Axel Kicillof parecen no lograr cohesionar a un partido fragmentado. La falta de liderazgo claro y las tensiones internas, especialmente en Buenos Aires, amenaza con dejar al peronismo vulnerable frente al avance de Milei. Un intendente cercano a Kicillof destacó que el partido necesita desvincularse del pasado para tener oportunidades competitivas reales.

Mirando Hacia el Futuro

Con un final de año que se perfila favorable, el presidente Milei se enfrenta a un dilema crucial: capitalizar las oportunidades que le brinda el panorama político actual. La pulsante tensión entre la necesidad de reformas y la presión por mantener la gobernabilidad será el eje de su gestión en los próximos meses.