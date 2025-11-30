Copa Libertadores: Tabla de Campeones Actualizada tras el Triunfo de Flamengo

Flamengo se alzó con su cuarta Copa Libertadores en un emocionante encuentro donde derrotó a Palmeiras 1-0 en el Monumental de Lima. Este triunfo no solo representa una venganza por la final de 2021, sino también un nuevo hito para el equipo brasileño.

Un primer tiempo sin emociones

El partido comenzó con un primer tiempo bastante equilibrado, donde ambos equipos mostraron cautela y los arqueros permanecieron casi inactivos. Sin embargo, el segundo tiempo trajo consigo un cambio de dinámica.

La magia de la pelota parada

A los 67 minutos, cuando Flamengo parecía desorientado en el campo, un tiro de esquina ejecutado magistralmente por el uruguayo Giorgian de Arrascaeta cambió el rumbo del encuentro. Danilo, con un impresionante saltó, conectó un cabezazo que estalló en festejos para los hinchas que alentaban tras el arco.

Dominio de Palmeiras, pero firmeza de Rossi

A pesar del gol, el equipo de Palmeiras no se dio por vencido y mostró su dominio en los minutos restantes. No obstante, el arquero argentino Agustín Rossi tuvo una destacada actuación, destacándose con atajadas clave que mantuvieron el resultado a favor de Flamengo.

Everton Cebolinha estuvo a punto de sentenciar el partido con una jugada individual brillante, pero su remate se estrelló contra el palo, y el contrarremate de Jorge Carrascal se perdió fuera de los tres postes. La tensión culminó con el silbato de Darío Herrera, el árbitro argentino que fue objeto de controversia por no expulsar a un jugador rival durante el primer tiempo.

Un nuevo récord para Flamengo

Con esta victoria, Flamengo se convierte en el club brasileño más laureado en la historia de la Copa Libertadores, alcanzando un total de cuatro títulos. De esta manera, supera a Gremio, San Pablo y Palmeiras, cada uno con tres trofeos. Además, empata con River Plate y Estudiantes en el conteo total de campeonatos.

Flamengo celebra su cuarta Copa Libertadores tras vencer a Palmeiras

ERNESTO BENAVIDES – AFP



Récords en la competencia

El club Independiente sigue siendo el mayor ganador del torneo, con siete títulos, seguido de Boca Juniors con seis. En el contexto de países, Argentina y Brasil empatan con 25 conquistas, mientras que Uruguay posee ocho y Paraguay y Colombia cuentan con tres títulos cada uno.