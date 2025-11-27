Córdoba, capital del alquiler: el “efecto estudiante” eleva precios y transforma barrios

La demanda de alquileres en Córdoba capital está en su punto más alto, y las cifras lo demuestran. Un 34% a 35% de los hogares cordobeses opta por arrendar, una cifra que dobla la media nacional y revela una creciente presión sobre el mercado inmobiliario.

Córdoba se posiciona como uno de los núcleos más tensionados en el país. Según Daniela Gargantini, investigadora del CEVE-Conicet, la falta de datos oficiales complican el entendimiento de esta problemática. «Los censos son nuestra única fuente confiable», declaró a Canal 10.

¿Qué Está Impulsando la Demanda?

El fenómeno de la “estudiantificación” está revolucionando el panorama local. Entre noviembre y marzo, la llegada masiva de estudiantes de todas partes del país intensifica la competencia por las viviendas disponibles.

Este incremento en la demanda impacta en las zonas cercanas a la Ciudad Universitaria, provocando aumentos en los precios de alquiler y desplazando a aquellos que buscan un lugar estable. «Los contratos temporales en temporada estudiantil complican aún más la situación para los inquilinos permanentes», añadió Gargantini.

Oferta vs. Accesibilidad: Un Debate Crucial

Un hallazgo relevante del estudio indica que, aunque existe una oferta suficiente de viviendas, esta no es accesible para la mayoría de los inquilinos. Gargantini señala que la población de Córdoba creció un 17% en la última década, mientras que el parque habitacional se expandió en un 31%.

El problema radica en que las viviendas recién construidas están destinadas a sectores con altos requisitos de ingreso y garantías. Esto significa que incluso las familias de clase media se ven excluidas del mercado, aumentando la sensación de crisis habitacional.

La Inquilinización en Aumento

Datos de la encuesta federal revelan que el fenómeno de la inquilinización ya no es sólo un problema de los hogares de bajos ingresos. La incapacidad de acceder a una vivienda se ha convertido en un reto compartido por muchas familias en Córdoba.

“Las aspiraciones de poseer una propiedad han quedado fuera del alcance de la mayoría”, concluyó Gargantini. Este contexto crea un disparador para la creciente «inquilinización», que afecta principalmente a quienes, hasta ahora, consideraban el alquiler como una opción temporal.