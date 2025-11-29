Córdoba cierra polideportivos y solicita a municipios colaborar en control de instalaciones

El Gobierno de Córdoba ha optado por cerrar de manera inmediata todos los polideportivos provinciales, tras recientes incidentes que han suscitado preocupación. La decisión busca garantizar la seguridad de usuarios y empleados en estos espacios recreativos.

La notoria acción, implementada por el Ministerio de Desarrollo Social, incluye todos los polideportivos, desde los recién inaugurados hasta aquellos que aún están en construcción. La paralización de sus actividades permitirá revisar detenidamente la infraestructura y detectar posibles irregularidades antes de reanudar operaciones.

Inspecciones y Responsabilidades

Según las autoridades provinciales, los polideportivos permanecerán cerrados hasta que se confirme que no existen riesgos eléctricos ni estructurales. Para ello, se llevará a cabo un proceso de inspección en colaboración con los municipios, donde se solicitará la ayuda de ingenieros, universidades y expertos en el área.

Un caso especial se presenta en Miramar, donde un polideportivo sufrió daños durante su construcción. La Provincia aclaró que la obra no estaba formalmente entregada, lo que significa que la empresa constructora sigue siendo responsable. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno ha decidido presentar una denuncia judicial y realizar una investigación administrativa.

Suspensión de Actividades Deportivas

La ministra de Desarrollo Social, Laura Jure, ha instruido a los municipios a suspender cualquier actividad deportiva en los polideportivos y restringir el acceso a las instalaciones. «El objetivo es garantizar la seguridad de las personas. Pedimos a los intendentes que colaboren en este proceso», expresó Jure.

La ministra reconoció que aunque la medida es drástica, es necesaria para proteger la vida de los ciudadanos: «Es una decisión firme, pero vital para la seguridad. La Justicia ya está involucrada y estamos buscando respuestas», añadió.

Preocupación por la Constructora

La inquietud aumenta, ya que los dos polideportivos que colapsaron fueron erigidos por la misma empresa, que también ha trabajado en otros 12 espacios similares en la provincia. La estrategia del Gobierno es implementar una reapertura gradual y bajo estrictos controles técnicos. «No se habilitarán los espacios de forma simultánea, sino solo cuando haya plena certificación de seguridad», subrayó Jure.