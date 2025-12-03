Córdoba destaca por alto registro de coqueluche: ¡Alerta por baja vacunación!

Los recientes informes del Ministerio de Salud han colocado a Córdoba entre las provincias con más notificaciones de coqueluche, elevando la preocupación ante el aumento constante de casos en todo el país.

Creciente Número de Casos en el País

Córdoba, junto a Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego, se encuentra al frente de las consultas por coqueluche, una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que está ganando terreno rápidamente. En solo seis semanas, los casos de tos convulsa a nivel nacional se han duplicado, evidenciando una mayor dispersión territorial en comparación con el año anterior.

Estadísticas Alarmantes

Hasta mediados de octubre, se habían confirmado 333 casos de coqueluche entre más de 3.400 consultas registradas a nivel nacional. A las dos semanas, la cifra llegó a 688 de casi 5.110 notificaciones ingresadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Tragedias por Falta de Vacunación

Siete menores de dos años han perdido la vida a causa de esta enfermedad. De estos, cuatro casos correspondían a niños en edad de vacunación, quienes no tenían dosis registradas en el sistema nacional, y tres de ellos eran recién nacidos sin vacunación materna.

Dispersión Geográfica Inusual

Según la cartera sanitaria, el brote comenzó a manifestarse en julio, ligado a un aumento de casos en Ushuaia y en el centro del país. Actualmente, 19 jurisdicciones han reportado más de 600 casos, contrastando con el año pasado, donde solo ocho provincias habían notificado 137 casos.

Características de la Enfermedad

La tos convulsa se reconoce por su tos intensa y persistente, que puede extenderse por más de 14 días, a menudo provocando dificultades respiratorias o vómitos. En bebés, estos episodios pueden ser altamente preocupantes, poniendo en riesgo su vida.

Enfoque en los Más Vulnerables

Las provincias están intensificando esfuerzos de comunicación para aumentar la cobertura de vacunación. A pesar de las advertencias, un 40% de los casos se registra en menores de un año, en especial antes de los seis meses. La vacunación materna es crucial, y se recomienda administrarla a partir de la semana 20 de gestación.

Refuerzo a la Vacunación

La Sociedad Argentina de Pediatría llamó a fortalecer la vacunación contra la tos convulsa, siendo esta fundamental para alcanzar el estándar del 95% requerido. Actualmente, los niveles de vacunación están por debajo de lo necesario.

Un Llamado Urgente de la Comunidad Científica

La Organización Panamericana de la Salud ha instado a los estados miembros a reforzar sus sistemas de vigilancia epidemiológica. Este año se han triplicado los casos en comparación con el anterior, lo que exige una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades sanitarias.

Vacunación: La Mejor Prevención

El esquema completo de vacunación incluye varias dosis desde los 2 hasta los 11 años. Las autoridades recalcan que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir el coqueluche y controlar su propagación.