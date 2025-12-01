Córdoba: El asado supera los $11.000 por persona antes de las fiestas.

La carne vacuna en Córdoba ha registrado un nuevo aumento, lo que genera preocupación a medida que se acercan las festividades. ¿Cómo afectará esto a tu asado en familia?

En Córdoba, el precio de la carne ha vuelto a dispararse, encendiendo las alarmas para los festejos de fin de año. Según el Índice Asado de noviembre, el costo del menú para 10 personas asciende a $112.470, es decir, $11.247 por persona, lo que representa un aumento del 9,41% en comparación con octubre.

Una nueva realidad para los consumidores

Desde el Mercado Norte, los comerciantes apuntan a que esta escalada de precios está alterando las decisiones de compra de los consumidores en la previa navideña. “La gente está adelantando sus compras para asegurarse los cortes que necesita para las fiestas y así congelar los precios actuales”, señala Sergio Machuca, un referente del centro comercial.

Los cortes más costosos

El mayor impacto en el gasto proviene de la carne de novillo, donde cinco kilos tienen un costo de $77.500, posicionándose como el ítem más caro en la lista de compras. Otros cortes también muestran incrementos significativos: el asado supera los $133.970 en ternera, $82.470 en cerdo y $55.970 en pollo. Esta alza se debe principalmente a la subida de los precios en la hacienda en pie, que se traduce directamente en los costos que enfrentan los consumidores.

La búsqueda de alternativas

Los productos más solicitados en este contexto son peceto, asado, cabritos, lechones, corderos y pavitas. Machuca indica que los carniceros están intentando mitigar el impacto del aumento de precios, no trasladando todo el costo al consumidor, aunque reconoce que la tendencia es clara: la carne ha encarecido considerablemente y podría volver a aumentar en diciembre, impulsando a muchas familias a adelantar sus compras.