Córdoba fortalece su salud: el Hospital Privado Núñez inaugura quirófanos avanzados y amplía servicios quirúrgicos.

El Hospital Privado Núñez, ubicado en la Av. Rafael Núñez 5229, ha comenzado una nueva fase en su servicio quirúrgico, estrenando modernas instalaciones diseñadas para llevar a cabo procedimientos médicos complejos de manera más efectiva.

La institución ha renovado y ampliado su infraestructura, incorporando quirófanos avanzados que garantizan intervenciones más precisas y seguras. Esta actualización permite satisfacer una demanda creciente en la atención quirúrgica dentro de la ciudad.

Con dos quirófanos equipados al más alto nivel, un quirófano especializado en oftalmología y un área destinada a estudios endoscópicos, el hospital ha centralizado sus operaciones en la zona norte de Córdoba, reduciendo así los tiempos de espera y evitando derivaciones innecesarias.

Atención Integral con Nuevas Instalaciones

El nuevo equipamiento incluye una moderna unidad de terapia intensiva y un sector de internación diseñado para ofrecer un cuidado continuo a los pacientes antes y después de cada procedimiento quirúrgico, asegurando una experiencia integral de atención.

Capacidades Mejoradas para Cirugías Especializadas

Con esta ampliación, el Hospital se posiciona como un referente en cirugías programadas en diversas especialidades, incluyendo neurocirugía, traumatología, cirugía general, ginecología, urología y otorrinolaringología. Esta versatilidad permitirá abordar una mayor gama de intervenciones quirúrgicas con eficiencia.

La combinación de quirófanos de última generación, consultorios especializados y un servicio de guardia médica activo refuerza el compromiso del hospital con la excelencia en la atención médica, consolidándose como una institución de confianza en Córdoba.