Córdoba impulsa estrategia para fortalecer turismo, energía y producción.

En un encuentro clave en Despeñaderos, el intendente Daniel Passerini y 40 alcaldes de la provincia acuerdan avanzar hacia un futuro más accesible y sostenible.

Este jueves, el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, se unió a un grupo de 40 intendentes y representantes provinciales en una jornada organizada por la CAF en la localidad de Despeñaderos. La cita tuvo como objetivo principal la coordinación de políticas en accesibilidad, sostenibilidad turística y desarrollo regional para el período 2025-2026, estableciendo un espacio de diálogo entre municipios y organismos internacionales.

Despeñaderos fue elegida como sede debido a su innovador proyecto Despeñaderos Florece, que ha transformado una cantera abandonada en un vibrante vivero de flores al aire libre, incorporando miradores, espacios gastronómicos y generando empleos verdes, especialmente para mujeres de la comunidad.

Un Futuro Colaborativo

Durante el encuentro, Passerini enfatizó la importancia del financiamiento internacional y la colaboración entre diferentes niveles de gobierno. «Es alentador contar con el respaldo de un banco que observa nuestras necesidades frente a desafíos en energía, desarrollo y producción», expresó. Asimismo, destacó que en Córdoba no hay obstáculos políticos que impidan trabajar de manera unida.

Proyectos Innovadores para Córdoba

El intendente anunció que el Ente Metropolitano, del que forma parte Despeñaderos, avanza en un proyecto respaldado por la CAF para establecer un parque fotovoltaico. Esta iniciativa tiene como objetivo generar energía limpia, además de reducir los costos de alumbrado público.

Además, se está desarrollando un programa en colaboración con la Universidad Nacional de Córdoba y el municipio capitalino que se enfoca en la producción local de flores, ampliando la cadena de valor de este exitoso proyecto.

La CAF y su Impacto en la Región

La CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, fue establecida en 1970 y cuenta con la participación de 24 países y 13 entidades bancarias privadas. Al cierre de 2024, la entidad poseía una cartera de financiamiento de 34.702 millones de dólares, con una fuerte presencia en Córdoba destinada a impulsar proyectos de gran impacto social.

«Córdoba cuenta con un ecosistema eficaz que incluye universidades, sectores productivos y cooperativas. Estamos demostrando a América Latina y el Caribe que este modelo es viable», subrayó Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica de la CAF. También reconoció la labor del gobernador Martín Llaryora y del intendente Passerini en la construcción de redes colaborativas.

La vicegobernadora Myrian Prunotto resaltó la importancia de establecer redes efectivas como política de Estado para Argentina, destacando el impacto del gobierno provincial en las áreas rurales. Al mismo tiempo, la intendenta Carolina Basualdo enfatizó que, en un contexto nacional complejo, los gobiernos locales, junto con las provincias y la CAF, se vuelven más resilientes.

Basualdo subrayó la necesidad de mantener esfuerzos conjuntos para mejorar la calidad de vida en las comunidades y consolidar las relaciones institucionales.