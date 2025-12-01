Córdoba se consolida como destino global en turismo de reuniones

Con su creciente oferta en turismo MICE, Córdoba se posiciona como un destino de primer nivel, disputando el segundo lugar a nivel nacional frente a destinos tradicionales como Mendoza y Mar del Plata.

Una Ciudad en Expansión

En los últimos años, Córdoba ha emergido como un importante centro para el turismo de reuniones, conocido internacionalmente como MICE (Meeting, Incentives, Conferences & Exhibitions). Esta progresión ha sido respaldada por el trabajo del Córdoba Bureau, que colabora con diversas entidades públicas y privadas.

Reunión Anual: Un Hito en el Calendario de Eventos

El Córdoba Bureau celebró recientemente su Reunión Anual de Socios en el Centro de Convenciones Córdoba, un evento que reunió a más de 60 miembros y marcó el cierre del año, además de trazar la hoja de ruta para el periodo 2025-2030.

Un Encuentro Estratégico

Este evento no solo convocó a socios, sino también a representantes de la Red Provincial de Destinos Sede, gestionada por la Agencia Córdoba Turismo. Fue una oportunidad clave para discutir estrategias y fortalecer la propuesta de Córdoba como un destino de reuniones.

Nuevas Metas y Propuestas

Durante el encuentro, se presentó el Plan de Gestión 2025-2030, un proyecto que no solo resume objetivos alcanzados, sino que establece una visión a largo plazo para posicionar a Córdoba en el mapa global del turismo MICE.

Acciones Clave para el Futuro

Este plan abarca iniciativas en profesionalización, atracción de eventos, sostenibilidad y desarrollo territorial, asegurando que Córdoba se consolide en mercados estratégicos del turismo de reuniones.

Liderazgo y Colaboración

Bajo la dirección de Andrés Benetti, presidente del Bureau, se reforzó la colaboración entre el sector público, privado y académico. Natasha Campana, directora de Turismo MICE, participó en este esfuerzo conjunto, enfatizando la importancia de una estrategia colaborativa.

Una Oportunidad de Crecimiento

“El turismo MICE es una herramienta clave para el desarrollo económico y la generación de empleo”, comentó Benetti. Este encuentro reafirmó el compromiso del sector en crecer y colaborar, consolidando a Córdoba como un referente en el ámbito.

Networking y Colaboración

El cierre del evento permitió un espacio de networking, fomentando un ambiente de colaboración entre los asistentes. Córdoba reafirma, a través de su comunidad profesional unida, su intención de proyectarse con fuerza en el escenario global.