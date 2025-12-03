Córdoba: Stellantis adelanta su receso por caída en ventas y exportaciones

En un movimiento estratégico, Stellantis ha decidido adelantar el receso de verano en su planta de Ferreyra, Córdoba. Esta medida, que se extenderá por un mes, busca equilibrar el stock frente a la caída de la demanda en Argentina y Brasil.

Parada de Producción en Ferreyra

La planta de Ferreyra, donde se fabrican los reconocidos modelos como el Fiat Cronos, la pick-up Titano y la nueva RAM Dakota, cesará operaciones anticipadamente. Según fuentes internas, esta pausa servirá para realizar mantenimiento y ajustes necesarios, además de alinearse con las vacaciones del personal de la planta de El Palomar en Buenos Aires, que también se tomará su licencia en diciembre.

Motivos Detrás de la Decisión

La elección de adelantar el receso se enmarca en un contexto de baja en las ventas. En los últimos meses, el Fiat Cronos, el modelo más vendido del país, vio disminuir sus patentamientos de 1.772 a 1.261 unidades en comparación con noviembre del año anterior. De igual manera, el Peugeot 208 y el Peugeot 2008 también evidenciaron un declive en sus cifras de venta, principalmente en exportaciones.

El Comportamiento del Mercado de Pick-ups

A pesar de la caída en el segmento de autos y SUV, las pick-ups muestran un rendimiento distinto. La Toyota Hilux, por ejemplo, descendió de 2.479 a 1.831 unidades vendidas, mientras que la Ford Ranger también experimentó una caída notable. Esta situación resalta el creciente enfoque de Stellantis en la producción de modelos como la Titano y la RAM Dakota, que ganan protagonismo en un mercado más desafiante.

Proyecciones y Expectativas

Aunque la compañía aún no ha emitido un anuncio formal, las decisiones apuntan a ajustar la producción ante las menores ventas típicas de fin de año, un fenómeno acentuado en 2023. Pablo García Leyenda, director de Ventas de Stellantis Argentina, anticipa un enero más optimista con ventas proyectadas entre 75.000 y 80.000 unidades, lo que sugiere un posible repunte después de un cierre de año complicado.