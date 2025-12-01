Córdoba: Tragedia en la pileta, muere un niño de dos años ahogado

Un lamentable accidente en una vivienda de Las Higueras ha causado la muerte de un niño de dos años, quien estuvo internado en terapia intensiva tras caer en una pileta. La comunidad se encuentra en shock tras esta tragedia.

Detalles del Accidente

El trágico suceso ocurrió el pasado 20 de noviembre, cuando el menor cayó en una pileta ubicada en una casa de calle Juan XXIII. Fue llevado al Hospital San Antonio de Padua en Río Cuarto, donde ingresó en estado crítico debido a una asfixia por inhalación de agua.

Esfuerzos Médicos Infructuosos

A pesar de que se realizaron maniobras de reanimación en el lugar del accidente antes de su traslado, el niño no logró recuperarse durante los diez días que permaneció en la unidad de terapia intensiva. Su estado se mantuvo grave hasta su deceso, ocurrido durante la madrugada del lunes.

Investigación en Curso

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba está investigando las circunstancias del accidente. Se recopilan testimonios y se analiza la profundidad de la pileta, así como las medidas de seguridad en la vivienda. Este trágico evento ha reavivado la preocupación comunitaria por la frecuencia de accidentes de este tipo, especialmente en meses de calor.

Un Problema Recurring en la Región

La muerte del niño se suma a una serie de incidentes similares en la provincia, lo que ha motivado un debate sobre la prevención y protocolos de seguridad en hogares con piletas de natación. La comunidad de Las Higueras expresa su consternación ante la repetición de este tipo de accidentes.

Un Cumpleaños Trágico en Jesús María

En un hecho relacionado, otro niño de cinco años perdió la vida el mismo día de su cumpleaños en Jesús María. La madre lo encontró sumergido en su pileta, lo que llevó a una rápida movilización por parte de los servicios de emergencia, aunque no se pudieron revertir los daños.

Conflictos Similares en el País

Recientemente, la comunidad de Corrientes también quedó Impactada por la trágica muerte de una niña de dos años en un accidente similar. Estos casos subrayan la necesidad urgente de revisar las medidas de seguridad en espacios con piletas.