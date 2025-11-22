Corredores hipotecarios advierten: La tasación baja pone en peligro la compra de viviendas

Expertos hipotecarios advierten que el aumento en las tasaciones a la baja está desestabilizando acuerdos y afectando a compradores en todo el país.

Cambio de Dinámica en el Mercado Inmobiliario

Un reciente fenómeno está transformando el panorama inmobiliario: se han reportado descensos en las tasaciones de propiedades, con algunos valores ajustándose a la baja hasta un 10% o más, según especialistas en hipotecas. Esta creciente incertidumbre ha llevado a los tasadores a adoptar un enfoque más cauteloso, lo que afecta a compradores y vendedores por igual.

Factores de la Disminución en las Tasaciones

Jonathan Alvarez Herrera, de la corredora Ayla, ha notado “un aumento claro” en las tasaciones a la baja en el mercado hipotecario en los últimos meses. “La magnitud de las disminuciones varía según la ubicación, pero en promedio, rondan el 10%”, afirma.

Según él, las áreas del sureste y la ciudad de Buenos Aires son las más impactadas, dado que las propiedades tienden a tener un mayor valor en estas regiones.

Datos del Mercado Inmobiliario

Datos oficiales recientes del Registro de la Propiedad revelan que la inflación de precios de viviendas en Argentina se sitúa en un 2.6% en comparación con el año anterior. Sin embargo, se esconden grandes diferencias regionales, con Buenos Aires registrando una caída del 1.8% en el mismo periodo.

Consecuencias de las Tasaciones a la Baja

Una tasación a la baja ocurre cuando un tasador, actuando en nombre de un prestamista, concluye que el valor de una propiedad es inferior al precio acordado. Esto puede llevar a complicaciones significativas para todos los involucrados. En muchos casos, el comprador puede intentar renegociar el precio, pero si no tiene éxito, podría decidir cambiar de prestamista para obtener una nueva tasación.

Si estas alternativas no funcionan, el comprador se enfrentará a la opción de aumentar su préstamo, aportar un mayor depósito o incluso abandonar la compra.

Casos Reales

Alvarez Herrera compartió que recientemente una propiedad tasada en $3.1 millones fue ajustada a $3 millones. Aunque no parece una gran diferencia, el cliente no estaba dispuesto a aportar $100,000 adicionales, lo que resultó en la cancelación de la compra.

Patricia McGirr, de Repossession Rescue, enfatizó que las tasaciones a la baja “están cambiando acuerdos y vidas”. Asegura que incluso los mismos tasadores están reduciendo valores en cuestión de meses, especialmente en áreas como Buenos Aires. “Es un auténtico tirón de cabello para vendedores y desarrolladores”, añade.

Perspectivas en el Mercado

Según Vijay Rabadiya, de The Mortgage Vine, la mayoría de las tasaciones a la baja son moderadas, generalmente oscilando entre el 2% y el 5% por debajo del precio acordado. Propiedades como departamentos nuevos y lugares únicos o rurales son los que enfrentan el mayor escrutinio por parte de los tasadores.

Otros corredores han reportado tasaciones que varían entre el 5% y el 15% en comparación con precios de ventas recientes.

La Real Institución de Tasadores de Argentina señala que “en realidad, no existe una ‘tasación a la baja’. Lo que se describe es la diferencia entre el valor (para el comprador/vendedor) y el valor de mercado”, aclarando que el “cliente” en la mayoría de los casos es el prestamista y no el tomador del crédito.