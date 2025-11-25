Corrientes: La Fiscalía busca descartar la "emoción violenta" en el doble ataque del policía Medina

El juicio contra Osvaldo David Medina, un oficial de policía involucrado en el asesinato de Alfredo Molina y en el ataque a su ex pareja, Bárbara Romero, se reanuda este martes en Corrientes. La fiscalía busca desestimar la defensa del acusado.

La acusación liderada por la fiscal María Lucrecia Troia Quirch enfatiza que no será cuestión de autoría, sino de motivación. En este contexto, la fiscalía refutará el argumento de la defensa que sostiene la teoría de la emoción violenta, un atenuante que podría minimizar la pena del acusado.

Desafiando la Defensa: La Estrategia de la Fiscalía

Troia Quirch ha planteado que el equipo de defensa intentará argumentar que Medina actuó bajo un estado de emoción violenta, lo que podría modificar drásticamente el desenlace judicial.

Sin embargo, la fiscal sostiene que se presentarán evidencias que contradicen esta afirmación, asegurando que el acusado era plenamente consciente del vínculo personal entre las víctimas.

«Demostraremos que no se cumplen los requisitos para invocar la emoción violenta. El acusado estaba al tanto de la relación entre Alfredo y Bárbara, por lo que no hubo ninguna sorpresa en su actuación. Su intención era clara: acabar con la vida de ambos», declaró la fiscal.

Gravedad de los Delitos Imputados

El policía enfrenta serios cargos, incluyendo homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra Alfredo Molina, quien era hijo del ex jefe de la Policía de Corrientes. También se le imputa homicidio en grado de tentativa contra Bárbara Romero, en un contexto de violencia de género.

Además, la fiscalía resalta la violación de confianza que representó el actuar de Medina, quien utilizó su autoridad como miembro de las fuerzas de seguridad para cometer un crimen abominable.

Cronograma del Juicio y Testimonios Clave

El Tribunal Oral está compuesto por la juez Rosa Elizabeth Ascona y los vocales Héctor Ariel Gustavo Azcona y Román Facundo Esquivel. La segunda de las siete audiencias está programada para el martes 25 de noviembre a las 16:00 horas, donde se espera la declaración de testigos cruciales.

Entre los testimonios clave se encuentran: