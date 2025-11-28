Corte desestima apelaciones de empresarios sobre coimas como «aportes ilegales»

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió este jueves desestimar varios recursos presentados por empresarios que pretendían que sus casos fueran derivados a la justicia electoral, alegando que sus aportes durante la era kirchnerista eran en realidad donaciones de campaña no oficializadas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron el rechazo a las solicitudes de Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balan y Armando Loson. Este último, quien había declarado como arrepentido, admitió el pago y comunicó que parte de la información que lo vinculaba al caso había sido alterada, aunque un peritaje validó la autenticidad de los cuadernos mencionados.

Fallo que Asegura el Juicio Oral

La decisión judicial fortalece la continuación del juicio oral en la causa conocida como «Cuadernos de las Coimas», donde 86 procesados, incluidos varios empresarios, intentaron evadir las responsabilidades penales argumentando su inocencia bajo la categoría de aportes electorales.

Argumentos de Defensa y Respuestas Judiciales

La Corte fundamentó su resolución en que las presentaciones de los empresarios no planteaban la impugnación de una sentencia definitiva, un aspecto que había sido cuestionado en múltiples ocasiones por otros litigantes en esta causa que se inició en noviembre, donde figuran exfuncionarios y empresarios de renombre.

Defensa de Loson y Comparativas Judiciales

Durante la audiencia, Loson argumentó que las entregas de dinero que reconoce se limitaron a “aportes de campaña para 2013 y 2015”, sin beneficios personales. Se apoyó en casos de otros empresarios como Manuel Santos Uribellarea y Alejandro Ivanissevich, quienes, bajo circunstancias similares, lograron que sus casos fueran trasladados a la justicia electoral.

Decisiones Previas y Rechazos de Recursos

En febrero de 2024, el Tribunal Oral Federal 7 ya había desestimado la competencia en esta cuestión, reafirmando que los alegatos de Loson no tenían novedades substanciales. El mismo tratamiento se aplicó a las defensas de Dragonetti y Balan.

Continuidad del Juicio y Contexto del Caso

A finales de noviembre, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de los empresarios, permitiendo que enfrentaran el juicio oral por cohecho. Este proceso judicial arrancó en noviembre, tratando el escándalo mediático que salió a la luz el 1 de agosto de 2018, cuando varios funcionarios y empresarios fueron aprehendidos en relación a anotaciones del chofer Oscar Centeno.

Los acusadores sostienen que las anotaciones revelan un sistema de corrupción en el que el Ministerio de Planificación recaudaba coimas a cambio de licitaciones y contratos. En el banquillo se encuentran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios y 65 empresarios, cuyo involucramiento fue confirmado por múltiples declaraciones de arrepentidos.