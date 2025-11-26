Corte lista para decidir el futuro de las propiedades de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

La Corte Suprema de Justicia se prepara para determinar el destino de los bienes que perderán Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en el caso Vialidad, tras la remisión del Tribunal Oral Federal 2.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ha enviado a la Corte Suprema de Justicia un informe detallado sobre los bienes que serán confiscados a los condenados por el caso Vialidad. Este paso clave permitirá al máximo tribunal decidir si algunos de esos inmuebles quedarán bajo su administración.

La Ejecución de Bienes y el Monto Implicado

Conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el TOF 2 ha resuelto que se debe proceder con la ejecución de los bienes de los nueve condenados, quienes deberán responder solidariamente con sus patrimonios ante una cifra que asciende a 684.990.350.139,86 pesos.

Administración de Bienes por la Corte Suprema

Como cabeza del Poder Judicial, la Corte será la encargada de gestionar y establecer el futuro de los bienes decomisados. El oficio del TOF 2 fue dirigido a la Dirección de Gestión Interna en Infraestructura, liderada por Sergio Romero.

Destino de los Bienes Recuperados

La Corte tiene la autoridad para decidir el destino de los bienes recuperados en causas de corrupción, lavado de activos o narcotráfico. Tiene la opción de incorporarlos al patrimonio del Poder Judicial o cederlos a organizaciones públicas que lo hayan solicitado. Si un bien no cumple estos criterios, será puesto a subasta pública.

La Inscripción de Bienes Decomisados

El juez Gorini ha anunciado que se ha registrado toda la información sobre los bienes decomisados en la «Base General de Datos de Bienes Secuestrados o Decomisados», según lo estipulado en el protocolo firmado por la Corte Suprema.

Consecuencias de la Condena por Corrupción

El decomiso de bienes es una consecuencia directa de la condena por corrupción que se volvió firme en junio. La sentencia incluye la pérdida de 20 propiedades por parte de la familia Kirchner, donde uno de los inmuebles está a nombre de la ex presidenta y 19 fueron heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Bienes de Lázaro Báez en Riesgo

Por su parte, Lázaro Báez podría perder más de 90 propiedades, incluidas aquellas que pertenecen a las empresas sospechosas de haber participado en maniobras fraudulentas en torno a diversas licitaciones viales.

Análisis del Juicio y sus Implicaciones

Durante el juicio, se verificó que el lucro provenía de irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, promoviendo ganancias para Austral Construcciones SA y su titular, Lázaro Báez. Este aumento patrimonial se hizo en complicidad con figuras políticas, incluyendo a Néstor y Cristina Kirchner.

De cara a este panorama, el TOF 2 considera que es el momento adecuado para proceder con la ejecución patrimonial, dejando claro que en casos de corrupción el decomiso busca reparar el daño social y restablecer un equilibrio perdido.

Prioridad para Santa Cruz en la Distribución de Bienes

Los jueces del TOF 2 subrayaron la importancia de priorizar a la provincia de Santa Cruz en la asignación de propiedades recuperadas. Resaltaron que la maniobra fraudulenta no solo afectó la administración pública nacional, sino que también perjudicó directamente la infraestructura vial de Santa Cruz, un punto crítico abordado en la sentencia.

Normativa Legal sobre Recursos del Poder Judicial

Según la normativa vigente, todos los recursos recuperados en acciones penales, incluidos los bienes decomisados, están destinados a ser utilizados en el presupuesto de gastos e inversiones del Poder Judicial de la Nación.