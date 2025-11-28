Cotización en Vivo: Euro y Euro Blue del 28 de noviembre de 2025

Cotización del Euro y Dólar: Números Clave para este 28 de Noviembre de 2025

Las cifras del euro y dólar hoy sorprenden en el mercado argentino. Conoce los valores actualizados que te ayudarán a planificar tus compras.

El Euro Blue en la Mira

Este viernes 28 de noviembre de 2025, el euro blue se encuentra en $1.749,75 para la compra y $1.717,75 para la venta. Esta diferencia frente al euro oficial se establece por su naturaleza informal, que generalmente presenta tasas más elevadas.

Valor Actual del Euro Oficial

El Banco de la Nación Argentina informa que la cotización del euro oficial es de $1.712,67 para la compra y $1.619,96 para la venta. Este tipo de cambio es más estable, ya que proviene del mercado bancario.

Euro Tarjeta: ¿Cuál es Su Valor Hoy?

El euro tarjeta, utilizado frecuentemente por turistas, está operando a $2.226,47 en la compra y $1.619,96 en la venta.

Los Diferentes Valores del Euro en Bancos Argentinos

Este 28 de noviembre, el euro presenta diversas cotizaciones en los principales bancos del país:

Banco Ciudad: $1.630,00 para la compra y $1.730,00 para la venta.

Banco Nación: $1.630,00 para la compra y $1.730,00 para la venta.

Banco BBVA: $1.650,00 para la compra y $1.710,00 para la venta.

Banco Patagonia: $1.623,98 para la compra y $1.715,13 para la venta.

Banco Supervielle: $1.639,00 para la compra y $1.735,00 para la venta.

El Dólar Blue en el Mercado Paralelo

En lo que respecta al dólar blue, este viernes se cotiza a $1.440,00 para la compra y $1.420,00 para la venta. El dólar blue se caracteriza por su operación en el mercado informal, que suele tener valores más altos que los del dólar oficial.

Valores del Dólar Oficial

Hoy, el dólar oficial se encuentra en $1.475,00 para la compra y $1.425,00 para la venta, de acuerdo al Banco de la Nación Argentina.