Creaurbana Triunfa con Dos Premios en los International Property Awards 2025

La destacada desarrolladora argentina, parte del Grupo Emes, ha sido premiada en dos categorías del prestigioso evento internacional, reafirmando su compromiso con la innovación en el sector inmobiliario.

Creaurbana, integrante del renombrado Grupo Emes, ha sido reconocida en los International Property Awards 2025, uno de los galardones más valorados a nivel global en el ámbito inmobiliario.

Un Reconocimiento que Enorgullece

“Recibir esta distinción a nivel internacional es un gran orgullo para nosotros. Este premio refleja el esfuerzo constante de nuestro equipo y nuestro compromiso con la calidad en cada proyecto. Aspiramos a elevar los estándares del real estate argentino y seguir impulsando iniciativas que demuestren la capacidad constructiva de nuestro país,” aseguró Andrés Mindlin, director de nuevos negocios de Creaurbana.

Premios por Excelencia

Los premios fueron otorgados en las categorías de “Arquitectura de Residencias Múltiples” y “Desarrollo de Apartamentos/Condóminos”, que valoran tanto la calidad en diseño como la innovación y sostenibilidad de los proyectos.

El Proyecto Martín Coronado 3300

Ubicado en el selecto Barrio Parque, a un paso del Malba, el proyecto Martín Coronado 3300 se destaca por alcanzar el valor por metro cuadrado más elevado del país. «Con tan solo 32 residencias de más de 300 m², este desarrollo redefine el lujo urbano mediante una arquitectura de baja densidad, utilizando materiales de alta calidad y espacios que combinan diseño, confort y funcionalidad», explicaron desde Creaurbana.

Ceremonia de Premiación Global

Los International Property Awards son una referencia mundial en la evaluación de proyectos inmobiliarios, donde más de 100 expertos analizan aspectos como el diseño, la sostenibilidad y el impacto urbano. La ceremonia se llevó a cabo el 21 de noviembre en el Ritz-Carlton de South Miami, donde Creaurbana y BMA recibieron formalmente sus galardones.

Creaurbana: Proyectos en Crecimiento

Con un impresionante historial de más de 1.000.000 m² construidos, Creaurbana avanza con la visión de establecerse como la mayor desarrolladora de Argentina. Sus proyectos más recientes incluyen DePampa y DeAlcorta en Bajo Belgrano, que están próximos a ser entregados. Además, la empresa cuenta con una cartera de más de 120.000 m² en nuevos desarrollos en ubicaciones privilegiadas como Puertos (Escobar), Puerto Madero y Vicente López, reafirmando su compromiso de elevar el estándar del real estate nacional.

BMA: Un Socio Estratégico

BMA, una firma global de arquitectura y planificación urbana, tiene sedes en Buenos Aires, Santiago de Chile y Miami. «Nuestra oficina combina el talento de más de 150 profesionales que colaboran para crear soluciones innovadoras en todos nuestros proyectos, sin importar sus características o ubicación», comentaron. Con más de 30 años de experiencia, han desarrollado más de 400 proyectos en diferentes ciudades de América y Europa.