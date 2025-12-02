Crisis Cotidiana: Caputo Frente a Empresarios Impacientes en un Círculo Rojo Aumentado

En un crucial encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá atender las inquietudes del sector empresarial en un clima de optimismo post-electoral, donde el foco central será cómo revertir la situación económica actual.

Este miércoles, Caputo se presentará en el almuerzo del Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp), un evento clave donde se espera que escuche y responda a las demandas de los líderes del sector privado en Argentina.

Demandas del Sector Empresarial: Previsibilidad y Crecimiento

A medida que los empresarios se preparan para el encuentro, la expectativa es unánime. El clima de orden financiero no basta si los motores de la producción continúan apagados, con una capacidad instalada del 57%. Marcos Pereda Born, vicepresidente de la Sociedad Rural, manifestó: «Esperamos que explique cómo el orden macro se traducirá en mejoras tangibles en salarios, empleo y pobreza».

Expectativas de Estabilidad a Largo Plazo

Los líderes empresariales piden señales claras de previsibilidad por parte del Gobierno. Según Pereda, es esencial contar con “reglas de juego estables a 5 o 10 años” y detalló la importancia de una hoja de ruta clara que impulse el crecimiento mediante sectores como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento.

El Clamor por la Economía Real

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, enfatizó que es vital que el ministro se enfoque en la economía real, demandando una recuperación en el sector de la construcción. Los empresarios exigen claridad sobre la transición de un estado de emergencia a un crecimiento sostenible.

Tensiones Pasadas y el Reto del Nuevo Encuentro

La última aparición de Caputo en un evento similar generó descontento tras su decisión de delegar su participación a Federico Sturzenegger, quien fue criticado por su enfoque financiero. Este antecedente genera escepticismo sobre qué tan bien será recibido en el almuerzo del Cicyp.

La Necesidad de un Diálogo Abierto

Pereda recordó cómo Sturzenegger desvió la atención al rechazar pedidos de bajas impositivas en lugar de hablar sobre recortes de gastos. El ambiente de tensión aún persiste, y muchos en el sector privado quieren asegurar que este encuentro sea una oportunidad para discutir el futuro y proponer soluciones concretas.

Una Nueva Liderazgo: Bettina Bulgheroni

Bettina Bulgheroni, nueva presidenta del Cicyp, busca facilitar el diálogo entre el sector empresarial y el Gobierno, con la esperanza de aliviar tensiones. Su relación con el Gobierno y su compromiso con la economía podrían ser claves en establecer un entorno constructivo durante el almuerzo.