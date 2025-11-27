Crisis en Aserraderos de Corrientes: Despidos y Ausencia de Respuesta del Gobierno

La industria forestal en Corrientes enfrenta un panorama alarmante, con aserraderos mini o medianos que luchan por sobrevivir ante un aumento de costos y una caída drástica en la demanda interna.

El Parque Forestoindustrial de Santa Rosa se encuentra en una encrucijada, con una drástica reducción en los planteles de trabajadores y los turnos laborales. El alto costo de tarifas, combinado con el encarecimiento del combustible y una fuerte presión fiscal, está poniendo en riesgo cientos de empleos en la región.

Ramón Sotelo, presidente del Parque, confiesa que 2025 ha sido un año «difícil» desde el inicio. «Hemos tenido que reducir nuestro personal en 50 operarios, y los turnos se han recortado significativamente. Mientras que la planta se mantiene activa gracias a la exportación de pallets, la rentabilidad es mínima”.

Un Mercado Interno Comprometido

La paralización de la obra pública y privada ha impactado gravemente en las órdenes de compra, lo que ha llevado a una caída estrepitosa en las ventas, explica Sotelo.

“No hay poder de compra”, afirma Sotelo, subrayando que, a pesar de que han mantenido los precios de 2024, los aumentos en logística, salarios y servicios han hecho insostenible la operación de las pequeñas y medianas empresas.

Afectaciones Clave en el Sector

La presión de la AFIP y la incertidumbre sobre el pago de aguinaldos generan una atmósfera de preocupación. Seis aserraderos ya cerraron sus puertas a inicios del año y no han logrado reabrirse.

Un Camino hacia la Esperanza: La Gira por India

El gobernador Gustavo Valdés ha trazado una ruta para la recuperación del sector, resaltando la importancia de conectar a los empresarios locales con mercados internacionales.

Tras su reciente visita a India, Valdés confirmó un interés significativo entre empresarios madereros indios. “Tenemos programada una reunión para marzo”, aseguró, añadiendo que también se busca abrir las puertas del puerto maderero a los industriales locales.

“La demanda en India es prácticamente infinita”, concluyó Valdés, prometiendo trabajar en conjunto para fortalecer la industria forestal correntina ante la adversidad.