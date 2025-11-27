Crisis en el Consejo de Mayo: Divisiones con la CGT por la Reforma Laboral

La Casa Rosada se apresta a un intenso debate en torno a la reforma laboral, con la mirada puesta en la próxima jura de los nuevos diputados y senadores. ¿Cómo se desarrollará este proceso en medio de las tensiones?

El periodista Alejandro Gomel analizó en Canal E los últimos acontecimientos en la Casa Rosada, enfocándose en la reunión reciente del Consejo de Mayo y las implicaciones de la reforma laboral que el Gobierno busca impulsar.

Jura de Nuevos Legisladores y el Futuro del Parlamento

Este viernes, se llevará a cabo la jura de los diputados electos, mientras que los senadores asumirán el 3 de diciembre. Este proceso es clave, ya que prepara el terreno para la renovación completa del Parlamento a partir del 10 del mismo mes. En este contexto, Gomel destacó la importancia de la reciente reunión del Consejo de Mayo, donde el Gobierno procura crear consensos amplios para avanzar en la reforma laboral.

Tensión en el Debate de la Reforma Laboral

No obstante, la CGT ha manifestado su desacuerdo. Gerardo Martínez, líder sindical, declaró contundentemente que “nosotros con esto no estamos de acuerdo”, lo que complica la dinámica del Consejo de Mayo y su objetivo inicial de fomentar acuerdos multisectoriales.

Optimismo del Gobierno a Pesar de los Obstáculos

A pesar de las tensiones, desde el Gobierno se mantienen optimistas. Gomel señaló que afirman estar “confiados” y que disponen del apoyo necesario tanto en Diputados como en el Senado para aprobar la reforma laboral este verano. Según el periodista, “los trazos gruesos ya están armados” y actualmente se están afinando detalles cruciales.

Aspectos Controversiales de la Reforma

En relación a cómo se utiliza la exposición mediática para defender la reforma, Gomel apuntó que es un recurso que el Gobierno ha decidido emplear. Sin embargo, también advirtió sobre la realidad de muchas empresas que enfrentan quiebras inexplicables, dejando a trabajadores sin cobrar lo que les corresponde, incluso en medio de juicios laborales activos.

La «industria del juicio» sigue siendo un tema candente, con especialistas y juristas poniendo en tela de juicio esta narrativa del Gobierno. La discusión promete intensificarse a medida que avancen los debates en el Consejo de Mayo.

La Visión del Presidente: Celebraciones y Estrategia

Un momento que ha captado la atención fue la difusión de videos del presidente Javier Milei celebrando en Casa Rosada. Según comentó Gomel, este tipo de actos de celebración, que incluyen coreografías y música, son parte de una estrategia comunicativa que la propia Casa Rosada está impulsando para mostrar un clima de optimismo y dinamización en medio de los debates.