Crisis en la Pasión Argentina

El camino del fútbol argentino se ha visto sacudido por la reciente controversia en torno a Rosario Central, reviviendo tensiones que parecían estar en pausa entre el Gobierno y la AFA. Javier Milei, ferviente defensor de las teorías económicas austríacas, ha ido dejando atrás su pasado como arquero y se enfrenta a un deporte que, por momentos, se convierte en una caja de sorpresas políticas.

Fútbol y Política: Una Relación Complicada

El mundo del fútbol ha vuelto a ser una pieza clave en la agenda política nacional, gracias al debate sobre el inusual premio otorgado a Rosario Central. Esta situación ha reavivado las tensiones entre Milei y la AFA, que había logrado desacelerar conflictos tras el intento fallido de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Conflictos Anteriores con la AFA

Uno de los puntos de fricción previos fue la propuesta del Gobierno para eliminar beneficios impositivos a las entidades asociadas a la AFA, un decreto instituido durante la presidencia de Eduardo Duhalde y restituido por Alberto Fernández. Esta medida fue vista por muchos dirigentes como un ataque a la sostenibilidad financiera de los clubes, permitiendo al Gobierno avanzar hacia la instalación de las SAD.

Rosario Central y Estudiantes de La Plata en un momento crucial.

La Tregua y el Reconocimiento de la AFA

Después de que las aguas parecieran calmarse, una fotografía de Karina Milei con Chiqui Tapia en una cumbre en Asunción fue interpretada como un entendimiento temporal. Sin embargo, la relación entre el Gobierno y la AFA siempre ha estado marcada por la desconfianza, especialmente desde el ala más dura del gabinete.

Un Golpe Mediático Inesperado

La reciente controversia desatada por el premio a Rosario Central y los cánticos reprobatorios en el fútbol han cambiado la dinámica. El auge de la indignación social ha revelado un descontento generalizado con la manipulación de la pasión futbolística. La percepción de que los partidos pueden estar arreglados ha comenzado a hacer mella en la confianza de los aficionados.

La Estrategia de Milei

Milei ha decidido no atacar a Tapia directamente, sino utilizar esta situación para erosionar la legitimidad del liderazgo de la AFA. Mientras la opinión pública se opone a los manejos irregulares dentro de la organización, el Presidente capitaliza esta tensión, alineándose con las inquietudes colectivas.

Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, en la Conmebol.

El Contexto Internacional

Desde el Gobierno, se observa con cautela el actual panorama internacional. La reciente aceptación de la FIFA para mantener a Tapia como representante ante el Consejo de la Federación Internacional ha sumado un nivel extra de complicación a la ya enmarañada situación. Este respaldo internacional le otorga un aire de seguridad a Tapia en un entorno que es, por naturaleza, frágil.

Mirando Hacia el Futuro del Fútbol Argentino

El fútbol argentino atraviesa un período de incertidumbre y desconfianza. Los recientes escándalos cuestionan la integridad de los resultados en la cancha y la capacidad de las instituciones para manejar efectivamente el deporte. La figura de Javier Milei, al igual que la administración de la AFA, se encuentra bajo el escrutinio público, en un juego donde todos parecen perder si no se toman las decisiones correctas.