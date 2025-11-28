Crisis: Heller advierte que la economía se transforma en financiera por el endeudamiento

La economía argentina atraviesa un momento crítico, donde la recesión y la disminución del consumo desencadenan una crisis financiera profunda. La fuga de capitales y la presión sobre el tipo de cambio ponen en jaque al sistema monetario y despiertan la desconfianza en el peso.

El diputado Carlos Heller, en el programa Modo Fontevecchia, expone cómo muchas personas se endeudan para cubrir gastos básicos, utilizando tarjetas de crédito y préstamos de diversos orígenes. Este endeudamiento tiene consecuencias alarmantes y refleja un ciclo vicioso en la economía familiar.

Impacto de las Medidas del Banco Central

Las decisiones tomadas por el Banco Central han incrementado la presión sobre las entidades financieras. Las nuevas políticas, que buscan reducir la liquidez, han llevado a los bancos a enfrentar un aumento dramático de las tasas de interés y un sistema de encajes cada vez más severo. Este último exige una supervisión constante y, en caso de incumplimiento, resultan en multas significativas.

Aumento de la Morosidad

La morosidad se ha disparado, no por mala intención, sino porque muchos simplemente no pueden cumplir con sus obligaciones. Con la falta de recursos y la prioridad de cubrir necesidades básicas, los pagos a bancos se han visto relegados. Este fenómeno ha impactado fuertemente en los balances de los bancos, que han tenido que reconocer un incremento en la morosidad.

La Realidad de los Bancos en Crisis

Ante este panorama adverso, se plantea la pregunta sobre el destino de instituciones financieras como el Banco Galicia, que han registrado pérdidas significativas a pesar de la situación inicial favorable que les ofrecía el nuevo gobierno. La percepción de riesgo ha llevado a bancos internacionales a salir del mercado argentino, un signo claro de la inestabilidad presente.

Entendiendo la Teoría de “Demasiado Grande para Caer”

La historia nos enseña que durante las crisis más severas, algunas entidades se consideran estratégicas y reciben asistencia para evitar un colapso que podría afectar al sistema en su conjunto. Sin embargo, esta solución plantea un dilema moral y práctico en tiempos de incertidumbre económica.

Reflexiones sobre el Futuro Político y Económico

Giuliano Da Empoli, en una reciente entrevista, sugiere que el poder de las plataformas digitales puede ser un desafío aún mayor que las crisis económicas. La falta de regulación en este ámbito permite el surgimiento de líderes populistas que desafían los límites tradicionales, lo que complica aún más la situación política y económica actual.

Ante la profundidad de esta crisis, surge una pregunta clave: ¿será posible construir un entorno más seguro en el ámbito digital y, a su vez, revivir un modelo económico sostenible?