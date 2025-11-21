Cristian Jerónimo: «El modelo económico actual privilegia la especulación financiera»

El nuevo líder de la CGT critica las propuestas de reforma laboral del gobierno de Javier Milei, señalando que no abordan los verdaderos problemas que aquejan a la economía argentina.

Cristian Jerónimo, representante del renovado triunvirato de la CGT, expuso su visión sobre la controvertida reforma laboral propuesta por el gobierno, calificándola de regresiva e ineficaz en medio de la actual crisis económica. Según Jerónimo, el verdadero desafío de la competitividad no radica en los convenios colectivos, sino en la excesiva carga fiscal que enfrentan las empresas y la falta de estímulo en el sector industrial.

En su cargo como Secretario General del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina, Jerónimo se posiciona firmemente en defensa de los derechos de los trabajadores, asegurando que la CGT no aceptará ningún retroceso en este ámbito.

Una crítica a la propuesta gubernamental

Cristian Jerónimo argumentó que el enfoque del gobierno es erróneo. “Estamos ante un modelo que prioriza la especulación financiera y no la producción local”, afirmó. A su juicio, el problema no es la falta de flexibilidad laboral, sino la falta de un marco que favorezca la reactivación del mercado interno.

El impacto de la recesión en la industria

El secretario general expresó su preocupación por la situación de la industria, señalando que diversas áreas como la construcción y la automotriz están enfrentando una profunda recesión. “Las ventas han caído drásticamente y no observamos un repunte en nuestra actividad”, sostuvo Jerónimo, destacando la interconexión entre la macroeconomía y la industria.

En este sentido, resaltó que la falta de políticas concretas que aborden la carga impositiva sobre las empresas es crucial para fomentar un ambiente laboral más competitivo.

Una nueva mirada generacional

Jerónimo también se refirió al cambio generacional dentro de la CGT, señalando que los nuevos líderes traen consigo una perspectiva moderna sobre el trabajo. “La llegada de la tecnología y la automatización han transformado el mercado laboral, creando nuevas dinámicas que deben entenderse y gestionarse”, indicó.

Formación y inclusión laboral

El líder del sindicato aboga por la formación de los trabajadores, con el fin de integrarlos a un sistema formal. “Queremos encontrar soluciones para quienes están en la informalidad, generando las condiciones necesarias para que reintegren al sistema”, afirmó Jerónimo.

Ante la pregunta sobre la necesidad de una reforma laboral, dejó claro que cualquier modernización debe surgir del diálogo entre empresarios y trabajadores, respetando las particularidades de cada sector productivo.

Desafíos en la industria del vidrio

En su sector específico, Jerónimo reconoció la existencia de trabajo informal, lo cual plantea un reto adicional para la formalización. “Hay pequeñas empresas que operan informalmente, y es fundamental crear las condiciones para que puedan formalizarse y acceder a créditos”, señaló.

Finalmente, reiteró que cualquier reforma laboral debe ir acompañada de una reforma tributaria sustancial, de lo contrario, será difícil abordar el problema de la informalidad en el país. “Sin una reforma fiscal profunda, ¿qué cambios podemos esperar en el ámbito laboral?”, concluyó Jerónimo, dejando claro que la CGT está dispuesta a colaborar en la búsqueda de soluciones efectivas para los problemas laborales de Argentina.