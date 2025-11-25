Cristina del Valle Fiore: «La escuela, el punto de encuentro para todas las familias»

Transformando la Educación en Salta: La Visión de María Cristina del Valle Fiore

La ministra de Educación de Salta, María Cristina del Valle Fiore, comparte su enfoque innovador y los desafíos que enfrenta en el sistema educativo provincial. Desde la alfabetización hasta la incorporación de la tecnología, su gestión busca adaptarse a las necesidades de una comunidad diversa.

Un Encuentro Revelador

María Cristina del Valle Fiore se muestra entusiasta y cercana durante su charla con Ticmas. Dispuesta a abordar los cambios inminentes en el ámbito educativo, expresa su compromiso con una educación que trascienda las barreras y reconozca la diversidad cultural de Salta, hogar de catorce etnias.

Reforma Educativa Nacional: Un Tema en Debate

Al abordar la reforma educativa propuesta a nivel nacional, Fiore subraya la necesidad de un marco regulatorio más inclusivo que contemple la educación en el hogar. Sin embargo, plantea que cualquier decisión sobre la “esencialidad” de la educación debe ser discutida a fondo con todos los sectores involucrados.

La Educación como Derecho

En su visión, la ministra subraya que la educación es un derecho fundamental, más que un servicio. Esta perspectiva es esencial, especialmente en un contexto donde las huelgas docentes pueden interrumpir el acceso a la educación de muchos niños.

El Rol Fundamental de la Familia

Fiore resalta que la educación comienza en el hogar. Esta colaboración entre escuela y familia es crucial para formar individuos integrales y responsables. Desde el aprendizaje de valores hasta la enseñanza de habilidades sociales, la implicación familiar es esencial.

Avances en Alfabetización: Resultados Prometedores

La ministra detalla que Salta está progresando en su plan de alfabetización, que desde 2021 se ha expandido a casi 300 escuelas. Los resultados han sido alentadores, con un incremento del 5% en fluidez y comprensibilidad lectora, lo que refleja un compromiso real hacia la mejora educativa.

Desafíos en la Educación Intercultural

La diversidad lingüística y cultural de Salta presenta retos únicos. La ministra trabaja junto a UNICEF para adecuar los programas educativos a las realidades de las comunidades interculturales, asegurando que los materiales y métodos sean pertinentes y accesibles.

Matemáticas y Tecnología: Claves en la Educación Moderna

La ministra también se enfoca en la enseñanza de matemáticas, apoyada por iniciativas como las Olimpíadas Matemáticas, donde miles de estudiantes participan activamente. Además, destaca la importancia de la tecnología en el aula, alentando a los docentes a integrarla como una herramienta valiosa para el aprendizaje.

Formación Docente: Un Enfoque Integral

Reconociendo la diversidad de roles que asumen los docentes en la actualidad, Fiore enfatiza la importancia de una formación integral que incluya habilidades emocionales, tecnológicas y financieras. Junto a esto, el fortalecimiento de los equipos directivos es fundamental para crear un entorno educativo eficaz y motivador.

Conclusión: Una Educación para el Futuro

María Cristina del Valle Fiore está comprometida con una educación inclusiva y de calidad en Salta. A través de la adaptación a las realidades locales y el trabajo conjunto con familias y organizaciones, su gestión busca formar a las futuras generaciones con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mañana.