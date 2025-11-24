Cristina Kirchner critica a Milei en audio para el Encuentro de Mujeres: ‘Estamos viviendo la libertad de la desesperación’

En un ambiente de reivindicación y lucha, este fin de semana se celebró el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Corrientes, donde un mensaje de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner resonó con fuerza.

Durante la actividad «Plaza Cristina Libre», organizada por diversas agrupaciones, se reprodujo un emotivo audio de más de seis minutos en el que Kirchner reflexionó sobre el contexto político actual y su propia historia en la provincia.

Un Mensaje de Unidad y Lucha

El audio difundido destaca un agradecimiento hacia las asistentes y una remembranza de su última visita a Corrientes antes de ser «encarcelada y proscripta». En sus palabras, la ex mandataria subrayó la importancia de la libertad, no solo como un derecho individual, sino como un ideal colectivo.

«No hablo de mi libertad, sino de nuestra libertad. Esta no se mide solo por poder transitar abiertamente, sino por la posibilidad de construir la vida que cada uno desea en un país verdaderamente libre,” expresó Kirchner.

Reflexiones sobre la Cruda Realidad Argentina

Kirchner ofreció una crítica contundente al modelo económico actual liderado por el Gobierno de Javier Milei, usando la idea de libertad como símbolo de la crisis que atraviesa Argentina.

En un contexto marcado por la desesperanza, la ex presidenta se refirió específicamente a los efectos de la crisis económica que afectan a millones de argentinos:

Pérdidas de Oportunidades

Destacó que, actualmente, muchos jóvenes carecen de «la libertad de tener un trabajo digno» y enfrentan obstáculos en su acceso a la educación debido al desfinanciamiento público.

El Peso de la Deuda

Asimismo, mencionó que incluso aquellos con empleo registrado enfrentan un creciente endeudamiento que les dificulta llegar a fin de mes.

El Duro Ajuste de la Realidad

Refiriéndose a las dificultades de los jubilados, destacó la arisca decisión que deben tomar entre «comprar remedios o alimentos» y a quienes han perdido sus empleos por el cierre de negocios y fábricas.

Kirchner finalizó su crítica con una sombría perspectiva: «Hoy vivimos la libertad para la desesperación y la tristeza infinita que se refleja en los rostros de nuestros vecinos».

Un Llamado a la Acción Colectiva

Con un firme llamado a las militantes presentes, la ex presidenta instó a trabajar para que todos los argentinos reconozcan que «merecen una vida mejor”, subrayando que ese futuro depende de la unión de esfuerzos individuales en un proyecto colectivo.