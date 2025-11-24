Cristina Kirchner se unió al Encuentro de Mujeres con un mensaje de audio

Cristina Kirchner se Hace Escuchar Desde Su Domicilio en el Encuentro de Mujeres de Corrientes

Durante su prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner logró unirse al 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, en Corrientes, donde miles de militantes clamaron por su libertad.

Aun cumpliendo con su condena, la exmandataria acompañó el evento con un mensaje de audio desde su hogar en Constitución. La reunión se llenó de carteles que exigían «Cristina libre», una referencia al apoyo que recibió Lula da Silva en Brasil durante sus tiempos de encarcelamiento.

Un Mensaje de Resistencia desde la Distancia

Desde su confinamiento, Cristina saludó a las participantes del encuentro. «Quiero agradecerles a todas las compañeras que se encuentran reunidas en la provincia de Corrientes: la última provincia que visité antes de que tan injustamente me encarcelaran», afirmó, resaltando la importancia del evento.

La Libertad como Tema Central

En su mensaje, la exmandataria reflexionó sobre el significado de la “libertad”, un concepto que también ha sido clave en la narrativa de varios actores políticos actuales. «No soy la única que está privada de su libertad en esta Argentina contemporánea», explicó, enfatizando que la opresión va más allá de su situación personal.

La ex presidenta destacó que «la libertad no es solo caminar libremente; es poder decidir cómo queremos vivir». Según sus palabras, muchos argentinos atraviesan momentos de descontento y necesidad, creando un ambiente donde la verdadera libertad es un lujo inalcanzable.

Libertad, Trabajo y Dignidad

Kirchner denunció que, en la actualidad, millones de argentinos sufren la falta de oportunidades laborales y educativas. «Hay jóvenes sin trabajo digno, trabajadores que no llegan a fin de mes, y jubilados que deben elegir entre alimentos o medicamentos», expresó, sugiriendo que muchos viven en un ciclo de mera supervivencia.

Una Metáfora de la Realidad Nacional

Comparando su situación con la crisis que atraviesa el país, Cristina señaló: «Mi proscripción es la metáfora perfecta de una Argentina que enfrenta un grave estancamiento económico». Hizo un llamado a los ciudadanos a unirse en un esfuerzo colectivo para lograr un cambio positivo en la sociedad.

Finalmente, la ex presidenta cerró su mensaje con una poderosa reflexión inspirada en la serie El Eternauta: «Nadie, absolutamente nadie, se salva solo». Este llamado a la unidad resonó entre los miles que se reunieron en Corrientes para hacer eco de su voz.