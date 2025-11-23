Cristina Kirchner: Un llamado a la libertad emocional en el Encuentro Nacional de Mujeres

Cristina Kirchner: Reflexiones desde su prisión domiciliaria en el Encuentro Nacional de Mujeres

En un emotivo mensaje difundido por WhatsApp, la exmandataria Cristina Kirchner se dirigió al Encuentro Nacional de Mujeres en Corrientes, reflexionando sobre la libertad y su situación actual.

La voz de Cristina desde el hogar Desde su departamento en Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, Cristina Kirchner compartió sus pensamientos con una multitud de mujeres que se congregaron en la costa correntina. En su mensaje, expresó que en Argentina «reina la libertad para la desesperación y la tristeza».

Un llamado a la unidad y reflexión sobre la libertad «Sé que las compañeras que militan bajo la consigna ‘Cristina Libre’ luchan por nuestra libertad», declaró la exvicepresidenta. «Hablo de nuestra libertad, ya que no soy la única que enfrenta restricciones en este país. La verdadera libertad implica poder decidir la vida que cada uno desea construir con esfuerzo y trabajo.»

El contexto de una Argentina en crisis Kirchner continuó su reflexión al afirmar que «millones de argentinos también están privados de su libertad en un país que acumula deudas y carece de opciones». Su mensaje resonó en el marco de una tradicional reunión que busca visibilizar las luchas por los derechos de las mujeres, mientras sus seguidores reclamaban por su situación judicial.

Ajustes en su arresto domiciliario Recientemente, la Justicia estableció nuevas restricciones a las visitas en su hogar, limitando el número de personas que puede recibir y la frecuencia de estas. Este cambio surgió tras la visita de nueve economistas kirchneristas, lo que generó un debate acerca de su arresto.

Un análisis crítico de la situación económica En su mensaje, Kirchner no solo reflexionó sobre su situación personal, sino también sobre la crisis económica del país, criticando las políticas del gobierno actual. Afirmó que muchos argentinos enfrentan dificultades crecientes para acceder a vivienda y trabajo digno, y que esto refleja una «libertad para la desesperación».