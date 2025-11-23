Cristina vs. Kicillof: Sorprendente encuesta revela una victoria abrumadora de 80% a 20%

Un mes después de las elecciones legislativas que marcaron el triunfo del oficialismo, el peronismo emprende una búsqueda intensa para identificar al responsable de su reciente fracaso. Una nueva encuesta reciente revela que la figura de Cristina Kirchner es señalada con predominancia.

A través de un estudio realizado por DC Consultores, reconocido por ser uno de los favoritos del presidente Javier Milei, quedó claro que las preferencias de los votantes sobre la derrota del peronismo se inclinan notablemente hacia Kirchner. El sondeo, que abarcó 2.370 casos entre el 13 y el 15 de noviembre, muestra un contundente resultado: 80% atribuye la culpa a Kirchner frente a un 20% que apunta a Kicillof.

¿Quién Es el Verdadero Culpable?

En el análisis, se preguntó a los encuestados: «¿Quién es el responsable de la derrota peronista?», generando un debate interno sobre las responsabilidades en la gestión del partido. Mientras Kirchner, en sus intervenciones, señala al gobernador Kicillof por la decisión de desdoblar las elecciones locales, Kicillof responde que esa estrategia evitó una potencial doble derrota.

Posiciones en Conflicto

Kicillof argumenta que el triunfo local en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre fue crucial para movilizar a los votantes, en contraste con la caída a nivel nacional, a la cual considera que Kirchner y La Cámpora tuvieron mayor injerencia.

Un Voto de Confianza por Milei

La encuesta también ofrece una perspectiva sobre la percepción del Gobierno actual. Un 61,8% de los encuestados afirma sentirse representado por la forma de gobernar de Milei, un dato que supera incluso los resultados del balotaje de 2023. Además, el estudio refleja una fuerte aprobación de las reformas económicas que se propone implementar el oficialismo.

Números que Favorecen a Milei

Algunos datos relevantes destacan que:

– Un 47,19% ve la relación con Estados Unidos como esencial para el crecimiento del país.

– Casi el 60% de los participantes prioriza las reformas impositivas y laborales en marcha.

– Un 65,52% apoya la búsqueda de alianzas con aquellos que anhelan un cambio significativo.

– Alrededor del 52,69% cree que en 2026 debe continuar la línea de «más motosierra».

Perspectivas en la Elección Bonaerense

Finalmente, en un análisis sobre las potenciales elecciones a gobernador en la provincia de Buenos Aires, los resultados perfilan a:

1° Diego Santilli: 41,05%

2° Sergio Massa: 14,74%

3° Victoria Villarruel: 11,58%

4° Mayra Mendoza: 5,26%