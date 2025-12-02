Cuadros Creativos: Arte Con Chimpancés

Una singular colección de arte creada por Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio, se revelará al público durante la Semana del Arte de Miami, comenzando el 3 de diciembre, día que marcaría su cumpleaños.

El legado de Ozzy Osbourne no solo se limita a su música icónica; también incluye una serie de obras de arte colaborativas con chimpancés de la organización sin fines de lucro Save The Chimps. Esta exposición, presentada en Spectrum Miami como parte de la Miami Art Week, significa un homenaje emocionante a su vida y su compromiso con la conservación animal.

Una colaboración única en el mundo del arte

Semanas antes de su fallecimiento, el mítico Príncipe de las Tinieblas se asoció con Save The Chimps para crear una colección de pinturas abstractas en el santuario de Fort Pierce, Florida. Osbourne pintó varias capas de color en cinco lienzos, que posteriormente fueron enriquecidos con las pinceladas de los propios chimpancés, formando una única fusión de creatividad.

Obras que ya han recaudado miles de dólares

Las cinco obras originales, firmadas por Osbourne, fueron puestas a la venta a través de Omega Auctions, una destacada casa de subastas de memorabilia musical. La colección logró recaudar 75 mil dólares en una subasta realizada inmediatamente después de su emotivo concierto de despedida. La obra más valiosa, titulada Paranoid, fue una colaboración con la chimpancé Janice y se vendió por 18 mil dólares.

Un tributo que trasciende la música

Sharon Osbourne, esposa del artista, subrayó la felicidad que sentía Ozzy al ver el éxito de esta iniciativa. “Pinto porque me da paz mental”, solía decir Ozzy, quien hizo una excepción al vender estas obras con el fin de ayudar a Save The Chimps, un refugio vital para simios rescatados.

Edición limitada para los fans

Para celebrar su legado en el día de su cumpleaños, se lanzará una serie limitada de láminas de las obras. Estas impresiones, que estarán disponibles por 150 dólares, tienen como objetivo seguir apoyando al santuario en Florida. Sharon expresa su orgullo por la labor de Ozzy, quien, a pesar de sus problemas de salud, logró unir fuerzas con los chimpancés en sus últimos meses.

“Los chimpancés son nuestros parientes más cercanos en el mundo animal”, comentó Sharon. Este proyecto no solo ha recaudado fondos necesarios para el santuario, sino que también brinda a más fans la oportunidad de contribuir a una causa noble.