¿Cuál es el salario ideal en Argentina para noviembre de 2025?

Un reciente estudio revela las expectativas salariales de los argentinos por sector, brindando una visión clara sobre lo que se considera un buen sueldo en el país.

Los salarios en alza: ¿Son suficientes? Según el último Índice de Salarios del INDEC, los ingresos aumentaron un 2,2% en septiembre y acumulan un crecimiento del 30,4% en lo que va del año. Sin embargo, estos aumentos no logran alcanzar la inflación, que también creció un 2,1% mensual, lo que plantea un desafío para los trabajadores.

Expectativas Salariales por Rubros

Determinar un sueldo «ideal» puede ser complicado, ya que la percepción de lo que se considera un buen ingreso varía según el sector, la posición y la experiencia. No obstante, la plataforma Bumeran ha publicado cifras orientativas sobre salarios pretendidos en diferentes áreas:

Salarios Promedio según el Sector:

Abastecimiento y Logística: $1.302.890

$1.302.890 Administración y Finanzas: $1.718.647

$1.718.647 Aduana y Comercio Exterior: $1.410.923

$1.410.923 Atención al Cliente: $877.844

$877.844 Comercial y Ventas: $1.446.372

$1.446.372 Comunicación y Relaciones Públicas: $1.574.280

$1.574.280 Diseño: $1.257.818

$1.257.818 Salud y Medicina: $1.171.343

$1.171.343 Tecnología y Sistemas: $1.557.900

Con base en estos datos, se considera que un salario competitivo se encuentra por encima de estas cifras dependiendo del rubro.

El Costo de Vida en Argentina: Un Factor Clave

Otro aspecto importante al evaluar si un salario es adecuado en Argentina es el costo de vida. Según el INDEC, la Canasta Básica Total (CBT) necesitó de un incremento del 3,1% en octubre, lo que significa que una familia tipo requería al menos $1.213.799 para no caer en la pobreza.

Salarios Mínimos para no estar en la Pobreza: Una persona: Necesita $392.815

Necesita $392.815 Familia de tres: Requiere $966.325

Requiere $966.325 Familia de cuatro: Necesita $1.213.799

Necesita $1.213.799 Familia de cinco: Requiere $1.276.649

En resumen, el aumento de la Canasta Básica Alimentaria también se situó en un 3,1%, elevando la línea de indigencia y mostrando cómo los incrementos salariales no siempre son suficientes para superar la inflación y el costo de vida.